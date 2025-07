Accorpamento Asl 4, i sindaci fanno quadrato: “Contrari, si mantenga l’autonomia”

Genova. I sindaci del Levante fanno quadrato contro l’ipotesi di accorpamento della Asl 4.

I primi cittadini del Distretto Sociosanitario n. 16, che comprende Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia, Varese Ligure, Carro e Maissana, hanno ribadito la contrarietà all’ipotesi di accorpamento dell’Asl 4 ad altre aziende sanitarie, invitando la Regione a mantenerne l’autonomia.

“Il comprensorio servito da Asl 4 ha caratteristiche geografiche e demografiche uniche, che richiedono una sanità di prossimità, radicata e capace di rispondere in modo diretto alle esigenze locali – scrivono in una nota congiunta – Asl 4 è stata protagonista di progetti innovativi a livello regionale, telemedicina, digitalizzazione, recupero della produttività, riduzione delle fughe passive, dimostrando un livello di efficienza e qualità che va valorizzato, non disperso”.

Del tema si parlerà nel corso della conferenza in programma giovedì 24 luglio a Chiavari: “Non esistono evidenze significative di risparmio derivante dall’unione tra aziende sanitarie, anzi – proseguono i sindaci – opinioni qualificate rimarcano come l’aumento delle dimensioni organizzative comportino quasi sempre un incremento della complessità e con effetti potenzialmente opposti a quelli attesi. Nel panorama ligure, infine, la Asl 4 è connotata sostanzialmente da livelli di efficienza elevata rispetto alle altre Asl”.