Abbonamenti Sampdoria 2025-2026, partita la campagna “Noi siamo noi”. Prezzi in calo

Genova. “Noi siamo noi“, questo il claim scelto dalla Sampdoria per la campagna abbonamenti 2025/2026. L’immagine è quella di una bambina in braccio al papà immortalata nell’atto dell’esultanza.

Il video promozionale parte con la richiesta di una maestra che alla lavagna chiede “Un oggetto per dire chi siamo” e una bambina che risponde alla maniera blucerchiata. Le musiche dello spot sono di Pivio e Aldo De Scalzi.

Per chi acquista online su sampdoria.ticketone.it, è previsto uno sconto del 10% rispetto ai prezzi applicati nei punti vendita autorizzati TicketOne (escluse le commissioni). Per procedere all’acquisto online sarà necessario registrarsi con nuove credenziali, anche se si è già registrati in precedenza sul portale.

L’abbonamento stagionale è emesso esclusivamente in formato digitale con caricamento su Sampcard o Doriacard in corso di validità.

Questo il video della campagna.

I prezzi degli abbonamenti 2025/2026

Sono tutti diminuiti rispetto all’anno scorso.

Gradinata Sud: 184 euro (9,68 euro a partita); under 14: 99 euro

Gradinata Nord: 162 euro (8,53 euro a partita); rosa: 139 euro; under 21: 121 euro; under 14: 58 euro; under 6: 27 euro.

Distinti: 261 euro (13,74 euro a partita); rosa: 234 euro; over 60: 180 euro; under 14: 112 euro; under 6: 54 euro.

Tribuna inferiore: 648 euro (34,11 euro a partita); rosa: 558 euro; over 60: 468 euro; under 14: 225 euro; under 6: 112 euro

Tribuna d’onore: 1.620 euro (85,26 euro a partita).

Prima fase, la prelazione degli abbonati 2024/2025

È aperta sino alle 23:59 di martedì 5 agosto 2025 per chi conferma il proprio posto.

Online su sampdoria.ticketone.it e nelle rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare la rivendita più vicina) o a SampCity, via XX Settembre 252r

Seconda fase, prelazione con cambio posto

Giovedì 7 agosto dalle 10 alle 23.59 dello stesso giorno online su sampdoria.ticketone.it, nelle rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale e a SampCity, via XX Settembre 252r. Questa fase di vendita è riservata ai titolari di abbonamento stagione 2024/25 che non hanno rinnovato nella prima fase e intendono cambiare posto tra quelli disponibili a esclusione della Gradinata Sud. Il posto non rinnovato nella prima fase sarà libero e non più garantito.

Terza fase, vendita libera

Dalle 10 di venerdì 8 agosto 2025 alle 23,59 di venerdì 22 agosto 2025 sempre online o nelle rivendite già citate. Eventuali posti liberi di Gradinata Sud saranno disponibili alla vendita solo ed esclusivamente online su sport.ticketone.it