A Genova la Summer University degli studenti del Ppe, Ferro e Scajola fanno gli onori di casa

Genova. Si è svolto questa mattina nella sede della Regione Liguria l’incontro tra gli Studenti Democratici Europei, l’organizzazione studentesca del Ppe e gli assessori regionali alle Politiche Giovanili e al Fondo Sociale Europeo, Simona Ferro e Marco Scajola alla presenza del presidente del consiglio regionale Stefano Balleari.

L’occasione è stata l’apertura della Summer University, l’evento annuale più importante, dal 30 luglio al 3 agosto, che è avvenuta proprio a Genova. Un’occasione di confronto e formazione politica che ha riunito più di 60 giovani delegati provenienti da tutta Europa e oltre, con l’obiettivo di discutere dei principali temi dell’agenda europea. Tra i vari panel il turismo del futuro e il ruolo delle città di mare come nuovi hub dei nomadi digitali.

“È stato un grande piacere accogliere in Liguria i giovani delegati di European Democrat Students in occasione della loro Summer University 2025 – hanno detto gli assessori regionali Ferro e Scajola – È stato un momento significativo per la nostra regione che ancora una volta si conferma luogo di incontro, confronto e crescita per le nuove generazioni europee. La scelta di Genova come sede di questo importante evento internazionale non è casuale, ma è il riconoscimento della vocazione della nostra terra a essere punto di riferimento per studenti, università e associazioni giovanili, non solo in Italia ma a livello continentale. Occasioni come questa rappresentano un’opportunità preziosa per confrontarsi, approfondire temi attuali e costruire relazioni solide tra i giovani europei”.