Volotea annuncia il volo Genova-Madrid, sarà operativo da dicembre

Genova. A partire dal prossimo 5 dicembre Volotea assicura il collegamento Genova-Madrid senza scalo. I passeggeri in partenza dal capoluogo ligure potranno raggiungere la capitale spagnola grazie a due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì.

Il collegamento, operato in esclusiva da Volotea, rappresenta un’importante novità per la stagione invernale e conferma − si legge nella nota di Volotea − l’impegno della compagnia nel rafforzare la connettività internazionale di Genova, contribuendo a generare nuovi flussi turistici da e per la Liguria. Grazie a questa nuova opportunità di viaggio, sarà possibile favorire non solo gli spostamenti diretti dei genovesi verso una delle destinazioni più affascinanti d’Europa, ma anche l’incoming turistico verso il territorio ligure, da parte dei tanti visitatori spagnoli interessati a scoprire le bellezze del capoluogo e della regione.

Oltre a garantire comodi collegamenti diretti tra la Liguria e la Spagna, Volotea si impegna ad offrire, volo dopo volo, un’esperienza di viaggio sempre più confortevole. Un impegno che si riflette anche in termini di puntualità: secondo gli ultimi dati, il tasso OTP15 (puntualità entro 15 minuti dall’orario previsto) a Genova si attesta all’86,4%. Anche grazie all’esperienza di viaggio di qualità, la compagnia ha superato, nel 2024, i 2,5 milioni di passeggeri trasportati dall’inizio delle sue attività a Genova e prevede di raggiungere i 2,6 milioni entro la fine di quest’anno.

“Con il nuovo collegamento per Madrid vogliamo offrire un’opzione in più, pratica e diretta, a chi viaggia da e per Genova, soprattutto durante i mesi invernali – commenta Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea − è una novità che rafforza la nostra presenza sullo scalo e che contribuisce a migliorare la connettività internazionale del territorio, valorizzando al tempo stesso le potenzialità turistiche della città ligure verso un mercato dinamico come quello spagnolo”.

“Siamo molto felici di poter annunciare il nuovo collegamento bisettimanale diretto con Madrid, una destinazione strategica che testimonia la rinnovata attrattività del Genova City Airport e amplia il network di destinazioni per i viaggiatori − dichiara Francesco D’Amico, direttore generale dell’Aeroporto di Genova − a nome di tutto l’Aeroporto di Genova ringrazio Volotea per aver investito su questo nuovo volo che incrementa il numero di collegamenti internazionali attivi presso il nostro scalo. Confidiamo che la rinnovata collaborazione con Volotea possa rafforzarsi ulteriormente attraverso l’attivazione di nuovi voli su scala sia internazionale sia nazionale che possano soddisfare le esigenze dei passeggeri sia leisure sia business”.

“La partenza del nuovo collegamento con Madrid segna una nuova tappa nel piano di rilancio e crescita del Cristoforo Colombo, un percorso che prevede una rotta ben tracciata fatta non solo di un importante rinnovamento a terra, con infrastrutture più moderne e servizi migliori per i viaggiatori, ma anche e soprattutto di nuovi collegamenti sia nazionali sia internazionali − afferma Enrico Musso, presidente dell’Aeroporto di Genova − il nostro impegno per far crescere il Genova City Airport proseguirà ancora e l’attivazione di questa nuova rotta conferma la volontà di assegnare al nostro scalo un ruolo di primo piano nella geografia internazionale del trasporto aereo. Un obiettivo non facile ma non per questo irraggiungibile, su cui dobbiamo continuare a puntare nell’interesse non solo dei genovesi, ma anche di tutto il territorio e delle sue forti potenzialità”

Per il 2025 sono quattro i collegamenti operati da Volotea presso lo scalo genovese: 2 in Italia (Napoli e Olbia); 1 in Francia (Parigi Orly); 1 in Spagna (Madrid – novità 2025).