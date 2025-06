Violenze e molestie sui luoghi di lavoro, i sindacati chiedono un tavolo di monitoraggio

Genova. Proseguire il confronto su violenze contro le donne e molestie nei luoghi di lavoro con un tavolo di contrattazione e monitoraggio. È quanto chiedono Cgil, Cisl e Uil insieme a “risorse dedicate che possano favorire inserimenti lavorativi, percorsi professionali e di sostegno sociale che superino gli interventi a spot e lascino spazio a misure strutturali”.

Il protocollo sulle violenze e molestie sul lavoro, nato nel 2019, è stato frutto di un percorso condiviso con le parti più rappresentative del mondo del lavoro e della società ligure, in cui i sindacati confederali hanno contribuito a trovare un impegno comune per favorire la promozione e la cultura del rispetto della dignità delle persone nei luoghi di lavoro, puntando l’attenzione su un fenomeno sommerso, difficilmente individuabile e tantomeno denunciato da chi è vittima.

Dal protocollo è nato il questionario anonimo di rilevazione che la Regione ripropone in questi giorni in una forma più fruibile: Cgil, Cisl e Uil “confermano l’impegno nella sua diffusione e nella possibilità di affrontare attraverso questo strumento quei comportamenti inaccettabili e spesso subdoli che rendono l’ambiente di lavoro ostile. La missione del sindacato su questi temi è quella di fare lavorare le donne in un clima sereno e sicuro, sapendo che ancora tanto si deve fare per migliorare la condizione culturale che riconosca alle donne il ruolo nella società e nel mondo del lavoro”.

Il prossimo 30 giugno la Regione propone anche un’iniziativa pubblica sul tema delle molestie e del ruolo della certificazione di genere, protocollo nazionale nato nel 2023 e successivamente declinato sui territori. Per i sindacati quella della certificazione è una scelta in capo alle aziende ed è per questo motivo che, in considerazione del proprio ruolo di rappresentanza, il sindacato confederale rivendica un tavolo di monitoraggio e confronto che riporti le parti, istituzioni e aziende a quanto condiviso e proposto dopo la firma del protocollo sulle molestie.