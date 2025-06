Villa Gentile chiusa per lavori: un mese e mezzo per rifare la pista. Chiusi anche parco pubblico e parcheggio

Genova. Con un post su facebook e qualche cartello appeso sui cancelli dell’impianto, Genova ha appreso la notizia che l’impianto di Villa Gentile è chiuso per lavori. Sotto i ferri sarà la pista di atletica che, come è noto, da tempo mostra pesanti segni di usura, ammaloramento e particolare sofferenza alla pioggia, nonostante fosse stata rifatta solo nel 2019, quando il Comune di Genova sborsò circa 800 mila euro per il suo rifacimento.

Come confermato dal presidente del Municipio Federico Bogliolo, fresco di riconferma elettorale, i lavori dureranno circa 45 giorni, un mese e mezzo, e saranno “in garanzia”, vale a dire sostenuti dalla ditta che in precedenza era intervenuta per la realizzazione della pista stessa. Entro la fine di luglio, quindi, l’impianto dovrebbe essere nuovamente fruibile per i tanti sportivi che gravitano intorno all’unico campo della città dedicato esclusivamente all’atletica.

La pista di Villa Gentile, le scorse settimane, è stata per qualche ora al centro della campagna elettorale a causa di una comunicazione proveniente dagli uffici tecnici del comune che ne aveva annunciato la chiusura per il 27 maggio. Proprio per i lavori. Un annuncio immediatamente fatto ritirare dall’assessore allo sport all’epoca in carica, Alessandra Bianchi, la quale aveva assicurato il posticipo dell’intervento per tutelare la chiusura della stagione sportiva. Poi in questi giorni l’annuncio, che di fatto ha ritardato di una sola settimana l’inizio dei lavori. E quindi della chiusura.

Tutto chiuso?

A restare però chiuso anche il parco pubblico limitrofo alla pista di atletica, la cui gestione rientra nel contratto di concessione. Una gestione che però prevede l’apertura al pubblico con le modalità di tutti gli altri parchi cittadini. Vale a dire tutti i giorni, dal mattino a sera. La chiusura l’abbiamo verificata di persona, andando nel pomeriggio sul posto e trovando il cancello chiuso da catene, nonostante il cartello riportasse l’orario del tramonto come orario di chiusura.

Una scelta, o una “svista”, già capitata in passato (anche con altri assetti concessionari) e che più volte aveva creato disagio per i cittadini della zona, che di fatto non hanno a disposizioni vere e proprie aree verdi alternative. E tenendo conto che i lavori coincideranno con il mesi più caldi dell’anno, questa chiusura potrebbe diventare davvero una spina nel fianco per il quartiere.

E poi il parcheggio. Anche il limitrofo piazzale destinato alla sosta risulta ad oggi chiuso. Per quest’area, di pertinenza dell’impianto, è previsto l’uso pubblico, cosa che nell’ultimo mese si era rivelata una manna dal cielo visto che da inizio maggio via Era è interessata da una grossa frana che ha coinvolto un muraglione vicino al viadotto ferroviario. La zona dello smottamento è oggi transennata, e l’area di interdizione, con relativa modifica alla viabilità, di fatto ha tolto una decina di stalli di sosta. Sosta oggi ulteriormente ridotto dalla chiusura del cancello del piazzale di villa Gentile. Abbiamo provato a contattare i concessionari dell’impianto ma senza esito. Quella che sta per iniziare, quindi, per Sturla e i suoi residenti è un’estate che si preannuncia davvero bollente.