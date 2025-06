Genova. Intervento dei vigili del fuoco sabato mattina a Carignano. Un turista salito sulla cupola della basilica di Santa Maria Assunta ha avuto un malore, e non è riuscito a scendere.

Sono dunque stati chiamati i soccorsi, ma a causa delle dimensioni della scala di accesso è stato impossibile far passare la barella.

I vigili del fuoco sono così intervenuti con l’autoscala e, sistemato l’uomo in barella, lo hanno portato a terra in sicurezza e consegnato alle cure del 118, che lo ha portato in ospedale per le cure.