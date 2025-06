Vieira piace all’Inter, il Genoa smentisce i contatti

Genova. Le voci su un interessamento dell’Inter nei confronti di Patrick Vieira sono sempre più insistenti. La società, ancora stamattina, ha però ribadito a Genova24 di non essere stata contattata per qualsiasi trattativa legata al mister francese che anche nelle settimane passate aveva fatto capire di stare lavorando al futuro del Genoa e sembra intenzionato a restare anche la prossima stagione.

Il risiko di allenatori in Serie A si sta a poco a poco componendo e l’addio rapidissimo di Inzaghi dopo la batosta in Champions League rischia di lasciare l’Inter con il cerino in mano e così, secondo i primari specialisti del calciomercato in Italia, ci sarebbe anche Vieira tra i profili che piacciono ai nerazzurri.

Il presidente del Como Mirwan Suwarso ha dichiarato a SkySport che Fabregas non si muove. Lo spagnolo sembrava essere la prima scelta. Ora resta da capire se l’Inter intende affondare il colpo. Il Genoa, intanto, sta lavorando al rinnovo del contratto per il mister che è subentrato in corsa a Gilardino e ha conquistato a poco a poco i tifosi a suon di risultati, gestione dello spogliatoio e coraggio nel lanciare tanti giovani.