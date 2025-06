Via Polonio e lo spigolo invisibile dell’aiuola in mezzo alla strada. Versace: “Chiesto intervento immmediato”

Genova. Una aiuola troppo ingombrante il cui spigolo di cemento finisce in mezzo alla carreggiata, a pochi centimetri dalla corsia oggi ancora di cantiere. Questa l’immagine che arriva dalla Val Polcevera, dove i residenti e cittadini da qualche ora stanno rimbalzando una foto di via Polonio, in allarme per la sicurezza della strada.

La nuova aiuola è stata realizzata nell’ambito dell’intervento per la nuova pista ciclabile, e in queste ore è al centro della polemica, con decine di messaggi sui social che mettono in allerta soprattutto i motociclisti, visto che questa “protuberanza” non è segnalata e “di notte è praticamente invisibile”, come affermano in molti.

In un groppo territoriale viene citato anche il neo presidente di municipio Michele Versace che interviene: “Oggi stesso richiederò ufficialmente a chi ha la responsabilità lavori di intervenire per eliminare questa situazione pericolosa”. Nella speranza che nel frattempo quello spigolo non entri in qualche nuovo titolo di cronaca.