Martedì arriva a Genova la nave Vespucci, maxi cerimonia con Mattarella: il programma della giornata

Genova. Martedì 10 giugno Genova ospiterà, presso Ponte Parodi, la cerimonia solenne per la Giornata della Marina Militare e la conclusione del Tour Mondiale Vespucci: una grande festa che unirà virtualmente l’Italia intera alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dopo due anni di navigazione e quasi 50.000 miglia nautiche percorse (pari a oltre due volte la circonferenza terrestre), 5 continenti, 32 paesi, 53 porti di cui 20 nel mar Mediterraneo, con l’arrivo a Genova si conclude un viaggio unico, un progetto tutto italiano mai realizzato prima. Le celebrazioni si svolgeranno all’interno del Villaggio Italia più grande mai costruito.

Il progetto, nato da un’idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuto da 13 ministeri, ha unito la tradizionale attività di addestramento e di naval diplomacy della nave scuola della Marina Militare con la promozione delle eccellenze del Made in Italy, portando nel mondo, attraverso il Villaggio Italia, mini expo pluriennale itinerante, la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria italiane. È una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi e Ninetynine.

Prenderà parte alla cerimonia della Giornata della Marina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sarà accolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto, dal capo di stato maggiore della Difesa generale Luciano Portolano, dal capo di stato maggiore della Marina Militare ammiraglio Enrico Credendino e, a seguire, riceverà il saluto del governatore della Regione Liguria Marco Bucci, della sindaca di Genova Silvia Salis e della prefetta Cinzia Torraco. Sono attesi a Genova inoltre la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il vicepresidente Camera dei Deputati Fabio Rampelli, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, la ministra del Turismo Daniela Santanchè e il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Al suo arrivo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà il saluto alla voce e passerà in rassegna lo schieramento in mare dei mezzi della Marina Militare: Nave Trieste, Nave Vulcano, Nave San Giusto, Nave Morosini, Nave Diciotti, Nave Cavour, Nave Margottini, Nave Chioggia, Nave Tedeschi, Sommergibile Scirè.

Durante la cerimonia, in due momenti diversi, ci sarà il sorvolo delle Frecce Tricolori e di una formazione di aerei F35B e AV8B dell’aviazione navale. Prenderanno parte alla cerimonia anche gli ambasciatori italiani dei Paesi dove il Vespucci ha ormeggiato, facendo registrare, tappa dopo tappa, il tutto esaurito, da Darwin a Mumbai, passando per Buenos Aires, Tokyo e Los Angeles. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai Uno.

Dopo la cerimonia mattutina, le celebrazioni per la conclusione del Tour Mondiale proseguiranno anche nella serata di martedì 10 giugno presso Ponte Parodi, con un quadruplo appuntamento: il collegamento del programma Cinque minuti di Bruno Vespa alle 20.30 con il palco di Genova, con ospite il ministro della difesa Guido Crosetto; Buon Vento Italiadalle 20.30 alle 21.05 condotto da Antonella Clerici e trasmesso in diretta su Rai Uno, che celebrerà non solo il ritorno di Nave Amerigo Vespucci ma sosterrà la prestigiosa candidatura Unesco della cucina italiana a patrimonio dell’umanità, protagonista con il Masaf nel corso di tutto il Tour Mondiale.

A seguire il racconto, condotto da Serena Autieri, del Tour Mondiale Vespucci in video e musica a cura della formazione orchestrale Meravigliosa composta da 250 elementi delle bande delle forze armate e della guardia di finanza e dal coro del Teatro dell’Opera Carlo Felice di Genova. Serena Autieri si esibirà in anteprima anche con il brano Meravigliosa scritto ad hoc per Nave Vespucci. Alle 22.20, a conclusione della cerimonia, il cielo di Genova ospiterà il più grande drone show mai visto nel nostro Paese, lo spettacolo vedrà figure larghe oltre 200 metri animarsi nel cielo, riflettendosi sull’acqua del porto e creando suggestivi giochi di luce tridimensionali. Seguirà uno spettacolo pirotecnico.

La nave Amerigo Vespucci arriverà martedì nelle prime ore della mattina accompagnata dalle altre imbarcazioni a vela della Marina Militare tra cui Stella Polare, Chaplin, Antares, Aquarius, Gemini, Tarantella, Penelope e da due navi a vela straniere: Capitan Miranda (Marina Militare Uruguay) e dal Shabab Oman II (Marina Militare Oman) e disormeggerà nella mattinata di domenica 15 giugno per fare ritorno ”a casa” a La Spezia, sede di assegnazione, dove effettuerà una sosta lavori prima di tornare in mare nel 2026, per un’altra campagna, sempre a vele spiegate.

Nella mattinata di mercoledì 11 giugno, nave Amerigo Vespucci cambierà posto d’ormeggio e lascerà il Ponte Parodi per raggiungere il Porto Antico dove coloro che si sono prenotati sul sito www.tourvespucci.it avranno la possibilità di visitarla (accesso dalla Calata Molo Vecchio – Magazzini del Cotone) e dove ci sarà l’ultimo e il più grande mai realizzato Villaggio Italia, aperto al pubblico dal 10 a 14 giugno. Il Villaggio Italia ospiterà concerti, mostre, conferenze, appuntamenti per i più piccoli e tanti stand tematici. Nel corso delle cinque giornate di apertura si esibiranno la banda della Marina Militare (mercoledì 11 giugno alle 15.30); la fanfara 3° Reggimento Carabinieri Lombardia (giovedì 12 giugno alle 10.00 e alle 16.00) e la banda della Brigata ”Folgore” (venerdì 13 giugno alle 12.15 e alle 16.00).