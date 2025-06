Vandali nella sala multimediale del Parco Rocca di Chiavari: rubati tablet, visori 3D, distrutti tavolini

Chiavari. Vandali nella sala multimediale del Parco Rocca di Chiavari. Lo comunica il Comune. Ignoti si sono introdotti all’interno della struttura, forzando la porta d’ingresso, sottraendo e danneggiando le attrezzature.

Sono stati rubati quattro visori 3D, tre tablet, una cuffia, tre chiavette USB, mentre un visore è stato ritrovato rotto. I vandali hanno, inoltre, sfondato il vetro della porta dell’entrata, imbrattato lo schermo di una tv, strappato il pannello all’ingresso della sala e distrutto alcuni tavolini. Si segnala anche un tentativo di accedere alla zona della biglietteria, che non è andato a buon fine.

Sul posto questa mattina la polizia locale e i tecnici comunali, allertata anche la polizia di Stato che ha avviato le indagini.

Il sindaco di Chiavari, Federico Messuti, dice: “Si tratta di un gesto vile e inaccettabile. Colpire un bene pubblico, pensato per offrire cultura, tecnologia e spazi di aggregazione ai cittadini, è un’offesa all’intera comunità. Condanniamo fermamente quanto avvenuto. Non sarà tollerata nessuna forma di vandalismo e faremo tutto il possibile, insieme alle forze dell’ordine, per individuare i colpevoli e ripristinare i danni. Il Parco Rocca è un simbolo della nostra città, e merita rispetto”.