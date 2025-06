Un nuovo cavo sottomarino approderà a Genova: connetterà con l’Italia Hong Kong, Singapore, Medio Oriente e Africa

Genova. Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, ha firmato con PCCW Global, Telecom Egypt e Zain Omantel International (ZOI) un protocollo d’intesa per la costruzione del sistema di cavi sottomarini Asia–Africa–Europe-2 (AAE-2). Il consorzio mira a creare un collegamento digitale di nuova generazione tra Hong Kong, Singapore e l’Italia, utilizzando corridoi terrestri sicuri e ad alta capacità in Thailandia, Penisola Arabica ed Egitto.

Il progetto AAE-2 rappresenta un’iniziativa ambiziosa volta a rivoluzionare la connettività globale, offrendo un’infrastruttura dati resiliente, ad alte prestazioni e geograficamente diversificata tra Asia, Africa ed Europa. Lungo il suo tracciato, includerà estensioni verso destinazioni strategiche, rafforzando ulteriormente la connettività intercontinentale. In Italia il nuovo sistema approderà nella Genova Landing Platform di Sparkle.

Nella nota si legge: ‘Integrando tecnologie all’avanguardia su percorsi sottomarini e terrestri, AAE-2 garantirà una capacità di banda senza precedenti, rispondendo alla crescente domanda di servizi cloud, distribuzione di contenuti e trasformazione digitale. Il consorzio si impegna così a realizzare un’infrastruttura scalabile, essenziale per il futuro della connettività globale’.

“Il sistema di cavi AAE-2 è un progetto innovativo perfettamente in linea con la strategia a lungo termine di Sparkle volta a rafforzare il corridoio Asia–Africa–Europa aumentando la diversificazione dei percorsi e assicurando i più alti livelli di resilienza della rete − ha dichiarato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle − negli ultimi anni, abbiamo investito in nuovi sistemi sottomarini e creato hub di approdo avanzati lungo questo percorso strategico, rafforzando il nostro impegno per una connettività globale affidabile. Tra le iniziative chiave, i sistemi di cavi sottomarini Blue & Raman – che collegano l’Italia all’India attraverso un percorso innovativo insieme al potenziamento del Sicily Hub di Palermo e dell’hub di Chania –, e alla creazione di una nuova piattaforma di approdo scalabile a Genova. Con AAE-2, compiamo un ulteriore passo avanti, contribuendo alla creazione di un’infrastruttura distintiva che combina soluzioni terrestri e sottomarine per offrire connettività sicura, ad alta capacità e a bassa latenza a supporto della trasformazione digitale di aziende e comunità in tutto il mondo”.

Frederick Chui, amministratore delegato di PCCW Global, ha aggiunto: “PCCW Global è orgogliosa di contribuire all’iniziativa AAE-2, proseguendo la nostra tradizione di supporto alle infrastrutture globali vitali. Dopo il successo del sistema AAE-1, cui abbiamo contribuito in modo determinante, siamo lieti di mettere a disposizione la nostra esperienza per AAE-2. Questa rete di nuova generazione sottolinea il nostro continuo impegno nel fornire connettività resiliente, sicura e scalabile per mercati chiave come Hong Kong, favorendo la crescita digitale del futuro.”

“Nel corso degli anni abbiamo effettuato importanti investimenti e stretto partnership per sviluppare l’infrastruttura all’avanguardia di cavi sottomarini che vediamo oggi − ha commentato Mohamed Nasr, direttore generale e amministratore delegato di Telecom Egypt − la costruzione del sistema di cavi AAE-2 è la continuazione delle nostre storie di successo come fornitore globale di connettività dati e un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno a promuovere connessioni digitali attraverso importanti collaborazioni. AAE-2 beneficerà inoltre dell’accesso e dell’interconnessione con altri cavi sottomarini con il nostro ecosistema WeConnect. Siamo entusiasti di intraprendere con PCCW Global, Sparkle e ZOI questo progetto trasformativo che ridisegnerà il futuro delle infrastrutture digitali”.

Sohail Qadir, amministratore delegato di ZOI, ha aggiunto: “Questa collaborazione segna una pietra miliare per ZOI e per la regione che siamo orgogliosi di servire. In qualità di gateway internazionale per il Medio Oriente, ci troviamo in una posizione unica, all’incrocio tra Asia, Africa ed Europa, che ci rende un facilitatore strategico per la connettività di nuova generazione. AAE-2 riflette la nostra visione a lungo termine di connettere continenti ed ecosistemi digitali attraverso infrastrutture resilienti e all’avanguardia. Questa collaborazione riunisce infrastrutture avanzate, percorsi terrestri diversificati e capacità predisposte per l’Intelligenza Artificiale. AAE-2 rafforzerà i flussi di traffico globali, darà impulso ai mercati emergenti e aprirà nuove strade per la crescita economica in tutta la regione e oltre.”