Ufficio postale di corso Marconi chiuso per lavori, aperto sportello dedicato in via Dante

Genova. Da oggi l’ufficio postale Genova 26, in corso Guglielmo Marconi 48/R, è temporaneamente indisponibile a causa di un problema infrastrutturale imprevisto.

Da domani i cittadini possono rivolgersi all’ufficio postale di Genova Centro in Via Dante 4/B dove per l’occasione sarà disponibile uno sportello dedicato per il ritiro della corrispondenza e pacchi in giacenza e per le operazioni finanziarie legate a conti e libretti.

L’ufficio di Genova Centro è dotato di due sportelli Atm Postamat ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle ore 12.35. È possibile, inoltre, prenotare il proprio accesso allo sportello direttamente da PC, tablet e smartphone, soprattutto nei giorni caratterizzati da una maggiore affluenza, accedendo al sito www.poste.it o utilizzando le APP “Ufficio Postale”, “BancoPosta” e “PostePay”.

La riapertura dell’ufficio postale di corso Guglielmo Marconi è prevista entro la fine di giugno.