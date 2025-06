Turismo, nel ponte del 2 Giugno le strutture occupate in Liguria sfiorano il 95%

Genova. Boom di turisti in Liguria per il ponte del 2 Giugno. I dati diffusi dalla Regione “confermano il trend già registrato durante i ponti di primavera durante i quali c’era stato il traino di Euroflora e Rolli Days”, ha fatto sapere l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

Nel fine settimana lungo culminato lunedì con la Festa della Repubblica le strutture ricettive in Liguria sono state occupate al 94,25%: nella provincia di Genova al 97%, alla Spezia 95%, a Savona 93% e a Imperia 92%.

“Stiamo scaldando i motori in vista di un’altra estate che promette essere nuovamente da record per la Liguria: le località costiere e i borghi dell’entroterra sono pronti ad accogliere i turisti che verranno – dice Lombardi – Abbiamo un litorale di 350 chilometri con 33 Bandiere Blu date a 64 spiagge e a 16 approdi, il Santuario dei Cetacei Pelagos, sei riserve marine, due bellissime ciclovie, 807 itinerari per oltre 4.600 chilometri da percorrere a piedi lungo tutto il crinale appenninico, vantiamo oltre 40 musei, 14 teatri e monumenti di notevole interesse in ogni città”.

“Ritengo di essere contento di questo risultato – aggiunge il presidente di Federalberghi Liguria Aldo Werdin – siamo fiduciosi perché potrebbe essere l’inizio di un periodo più interessante in quanto nel complesso i primi quattro mesi dell’anno, al netto dei ponti di primavera che sono andati bene, sono stati a corrente alternata”.