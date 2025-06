Turismo, dal governo fondi per le “staff house”: alloggi per i lavoratori del comparto ricettivo

Genova.”Quanto approvato dall’ultimo Consiglio dei ministri in tema di staff house è la dimostrazione che l’attuale Governo mantiene effettivamente quanto promette. Ringrazio ancora una volta il ministro Santanché perché si tratta di una problematica molto sentita dagli imprenditori turistici e dalle associazioni datoriali dei nostri territori che avevano evidenziato nei vari incontri avuti in Liguria sul tema. Questa misura avrà ripercussioni positive sul turismo ligure: con quei fondi, infatti, le imprese del settore potranno migliorare gli alloggi dei dipendenti. Si tratta quindi di un’ulteriore agevolazione dopo i bonus derivanti dall’edizione 2025 del Patto per il lavoro nel turismo che la Regione ha varato ad inizio anno e che vengono erogati alle imprese che stipulano contratti di minimo otto mesi. Una misura che anche quest’anno ha ottenuto un enorme successo tanto è vero che le domande presentate sono state 605 per un importo richiesto di 9,6 milioni di euro”.

Così l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi commenta la notizia dello stanziamento da 120 milioni di euro complessivi – 44 per l’anno corrente, 38 per il 2026 e altri 38 per il 2027 – per la creazione, la riqualificazione e l’ammodernamento di alloggi destinati ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo e di bar e ristoranti, approvato lo scorso venerdì dal Consiglio dei ministri.

Potranno partecipare al bando le imprese per costruire o ristrutturare strutture da destinare al personale a prezzi agevolati; i dettagli dell’intervento saranno definiti in un decreto ministeriale da approvare entro trenta giorni.