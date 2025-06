Tunnel Valfontanabuona, il consiglio superiore dei lavori pubblici dà il via libera al proseguimento dell’iter

Liguria. Il consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all’unanimità, con prescrizioni, per il passaggio alle fasi successive del progetto di collegamento tra la Valfontanabuona e l’autostrada A12. Si tratta di un’opera di cui si parla da oltre 50 anni e che è considerata in maniera quasi unanime, anche politicamente, strategica per la Liguria ma in particolare per l’entroterra del Levante.

L’opera vale circa 300 milioni di euro con un nuovo svincolo sull’autostrada A12, una rampa lunga 5,6 chilometri e la realizzazione di due gallerie per collegare la costa del Tigullio con il suo entroterra, a Moconesi. Rientra nell’accordo di ristoro legato al crollo del Morandi sottoscritto il 14 ottobre 2021 tra Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Autostrade per l’Italia e il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, con l’impegno di Aspi per circa 1 miliardo e mezzo di euro complessivi, sia per i risarcimenti dovuti sia per la realizzazione di una serie di opere, tra cui il collegamento dell’autostrada A12 con la Val Fontanabuona.

“L’approvazione tecnica rappresenta un passaggio fondamentale per l’avvio della progettazione esecutiva e conferma la volontà del governo di accelerare gli investimenti infrastrutturali nei territori rimasti troppo a lungo ai margini dello sviluppo”, afferma in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.

La notizia viene appresa con soddisfazione dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci e dall’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone. “Ancora una importante notizia per quanto riguarda le infrastrutture liguri – si legge in un comunicato congiunto – il via libera rappresenta un altro fondamentale passaggio, tutt’altro che scontato, alla realizzazione di quelle opere che la Liguria attende da troppo tempo”.

“La cosiddetta Gronda di Levante, che collegherà la Fontanabuona con l’autostrada A12 all’altezza di Rapallo, consentirà un percorso alternativo in grado di snellire il traffico e scongiurare paralisi in caso di ostacoli o incidenti – ricordano Bucci e Giampedrone – ringraziamo il governo italiano e gli organi tecnici dello Stato per la costante attenzione alle esigenze della Liguria per superare l’isolamento infrastrutturale cui era stata condannata”.

A inizio anno si era chiusa, con esito positivo, la valutazione di impatto ambientale nazionale. L’obiettivo della Regione sarebbe concludere l’iter autorizzativo entro la fine del 2025 e avviare il primo lotto dei cantieri nei primi mesi del 2026. “Per avere il tunnel della Fontanabuona operativo fra il 2031 e il 2032”, aveva dichiarato recentemente l’assessore Giampedrone.

Contrari al tunnel alcuni comitati di cittadini e ambientalisti della Rete Comitati Liguria, che hanno definito il progetto “uno scempio ambientale e urbanistico”.