Inaugurato il nuovo tunnel del Tenda, l’apertura al traffico sabato 28 dalle 12 alle 21

Genova. È stato inaugurato oggi, alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, del viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, del ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot, il nuovo tunnel del Col di Tenda, fondamentale infrastruttura internazionale che collega la provincia di Cuneo con l’Imperiese e la Costa Azzurra. Per la Regione Liguria hanno partecipato alla cerimonia il presidente Marco Bucci, il vicepresidente Alessandro Piana e gli assessori Marco Scajola e Luca Lombardi.

Il nuovo Tunnel di Tenda, a Limone Piemonte (Cuneo) apre al traffico domani, sabato 28 giugno, alle 12 e fino alle 21. Le sequenze di apertura verranno comunicate successivamente agli utenti.

Il traforo, lungo 3,2 chilometri, rappresenta un collegamento strategico lungo l’asse nord-sud che unisce la Pianura Padana alla Riviera di Ponente e alla Francia attraverso le Alpi Marittime. Il tracciato è parte dell’itinerario europeo E74 e, grazie all’intervento odierno, tornerà operativo dopo l’interruzione causata dall’alluvione dell’ottobre 2020.

Oltre alla nuova galleria, che si affianca a quella storica, è stato realizzato un ponte in acciaio da 70 metri con struttura ad arco, che consente di superare l’area franosa del vallone del Ca’, garantendo continuità al flusso veicolare tra le due valli e con i territori più ampi.

L’infrastruttura è dotata di sistemi tecnologici d’avanguardia per la sicurezza e la gestione del traffico: impianti antincendio, videosorveglianza, illuminazione a LED, sensoristica per la qualità dell’aria e un sistema integrato con sala operativa centralizzata.

“Siamo di fronte a un’opera di ingegneria moderna e strategica – dichiara il presidente di Regione Liguria Marco Bucci – che consente di ripristinare e potenziare un collegamento fondamentale per il nostro territorio. Questo tunnel non è solo un’infrastruttura viaria: è una cerniera che unisce comunità, economie e opportunità. La Liguria, con il suo sistema portuale e logistico, potrà beneficiare in modo concreto di questo asse internazionale finalmente riaperto e potenziato.”

“La riapertura del tunnel del Col di Tenda è un traguardo atteso da anni, che oggi diventa realtà grazie all’impegno congiunto delle istituzioni italiane e francesi e, in particolare, alla determinazione del ministro Salvini e del viceministro Rixi, che hanno seguito da vicino ogni fase del progetto – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana –. Si tratta di un’infrastruttura strategica che rafforza il legame tra Liguria, Piemonte e Francia, favorendo la mobilità, il turismo e lo sviluppo economico del nostro entroterra e della Riviera di Ponente”.

“Oggi riapre un collegamento fondamentale per il ponente ligure, per le attività economiche di questa vasta area tra Costa Azzurra, Piemonte e Liguria, che hanno sofferto i disagi legati alla chiusura in questi anni, strategico per consentire lo spostamento di merci e persone, e che ha quindi una valenza internazionale – precisa l’assessore ai Trasporti Marco Scajola – Abbiamo, come Regione, lavorato a lungo e con grande determinazione all’interno della Commissione intergovernativa, in questi mesi, per arrivare a questo risultato. Adesso il lavoro deve continuare con determinazione per terminare interamente il progetto”.

“La riapertura del tunnel del Tenda è assolutamente strategica in chiave turistica anche per la Liguria – commenta l’assessore al Turismo Luca Lombardi – perché da oggi uno dei bacini di utenza più importanti, numericamente significativi e storicamente legati alla nostra regione, quello del basso Piemonte, ha una possibilità in più di raggiungere la costa in tempi con tempi di percorrenza più ristretti: di questo certamente potranno giovare non solo il ponente, ma anche tutte le altre aree della Liguria”.