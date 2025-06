Tunnel subportuale, la talpa inizierà lo scavo nel 2027: lo smarino in calata Concenter e nell’opera a mare della Gronda

Genova. La talpa prevista per la realizzazione del tunnel subportuale inizierà il suo lavoro a marzo 2027, terminando gli scavi nell’ottobre del 2030. Da qui poi gli interventi di finalizzazione dell’opera che dovrebbero terminare entro il 2031. Queste sono le date contenute nell’ultimo documento di Autostrade per l’Italia depositato in queste ore presso gli uffici tecnici di Regione Liguria, nell’ambito del procedimento del Paur – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – per la variante per la gestione delle terre da scavo dell’opera.

Il documento di Aspi, datato 9 giugno 2025, è una nota con il quale il proponente intende “fornire alcuni chiarimenti a valle dell’incontro svoltosi presso la Regione Liguria in data 06.06.2025”. Oggetto del discorso è la gestione delle rocce da scavo prodotte dallo scavo del tunnel che, inizialmente, sarebbero dovute essere conferite nelle calate Concenter e Giaccone. Se per la prima, con comunicazione del 15 maggio scorso, Aspi sta iniziando le opere di chiusura della testa con il combiwall per evitare contaminazioni future con le acque marine, per calata Giaccone, al momento i lavori di riprofilatura sono indietro e quindi non risulta compatibile con il cronoprogramma dei lavori del tunnel.

Da qui la richiesta di Autostrade per l’Italia di utilizzare in maniere provvisoria l’opera a mare della Gronda, vale a dire il riempimento lungo tutta la lunghezza dell’attuale pista aeroportuale che sarà poi successivamente attuato con lo smarino della futura grande opera. Un gioco ad incastri, un vero e proprio puzzle di gestione delle esigue, preziose e ambite aree portuali che, stando ai piani di Autorità di sistema portuale, dovrebbe vedere la scomparsa progressiva del porto a pettine di Sampierdarena, con la realizzazione di un “piazzale” unico da Bettolo a Ponte Etiopia, con un livellamento progressivo verso sud sui limiti di Ponte San Giorgio (oggi il più lungo) operabile grazie ai maggiori spazi previsti dalla futura nuova diga. La richiesta di Aspi di conferire momentaneamente le terre da scavo del tunnel negli gli spazi previsti per i riempimenti della Gronda è dello scorso aprile. In queste settimane, quindi, le interlocuzioni tra enti per capire come gestire il puzzle di cui sopra. Da qui la necessità di Aspi di chiarire la compatibilità delle lavorazioni di tunnel e gronda nei prossimi anni con questo nuovo assetto.

L'ultimo cronoprogramma inserito nella documentazione di Aspi

Da qua la definizione del nuovo cronoprogramma. Nel documento viene evidenziato che l’opera a mare avrà la capacità di gestire sia il materiale proveniente dal tunnel (circa 1.370.000 mc tra marzo 2027 e ottobre 2031) sia il materiale di scavo della Gronda stessa, il cui inizio degli scavi delle gallerie è anch’esso ipotizzato per il 2027. La vasca chiamata “Vasca uno” sarà realizzata entro marzo 2027 per essere riempita momentaneamente dalle terre del tunnel, per poi essere liberata a fine 2031, per essere disponibile per il cantiere della Gronda, che prevede di utilizzarla tra l’agosto del 33 al luglio del 34, quando si prevede il termine della grande opera. Nel frattempo le terre da scavo del nuova passante autostradale saranno conferite nelle vasche 2 e 3 grazie al trasporto del famoso slurrydotto previsto in val Polcevera. Rispetto alle ultime previsioni, quindi, i lavori del tunnel dovrebbero terminare nel 2031

Secondo il progetto di Aspi, la realizzazione del tunnel subportuale di Genova genererà un volume stimato di circa 2.446.000 metri cubi di rocce e terre da scavo, già considerando un aumento del 25% dovuto al rigonfiamento del materiale. La maggior parte di questo volume, circa l’80%, proverrà dagli scavi sotterranei del tunnel, dei bypass e delle rampe di raccordo, mentre il restante 20% deriverà dagli scavi a cielo aperto.

Circa l’80% del materiale di scavo, pari a 1,96 milioni di metri cubi, sarà riutilizzato per diverse destinazioni. All’interno del progetto del tunnel, circa 220 mila metri cubi saranno impiegati per il riempimento dell’arco rovescio dello scavo sotterraneo e 68 mila metri cubi per altri riempimenti e riprofilature. Altri 120 mila metri cubi contribuiranno alla realizzazione del Parco della Lanterna. Inoltre, una quantità significativa verrà destinata a riempimenti in mare: circa 188 mila metri cubi per la calata Concenter e 770 mila metri cubi per la calata Bengasi, una volta predisposta per questo intervento. Un ulteriore volume di circa 600 mila metri cubi, con deposito temporaneo in calata Giaccone, sarà utilizzato per il riempimento dei cassoni della nuova diga foranea. I restanti 480 mila metri cubi in eccesso saranno gestiti come rifiuti speciali e conferiti a impianti autorizzati, con la possibilità di essere riconsiderati per nuove destinazioni di riutilizzo in futuro, come il tunnel di Fontanabuona o la fase 2 della Diga Foranea “in linea con i principi dell’economia circolare”.