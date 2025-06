“Suo figlio ha investito un bambino”, truffatori scappano con 20.000 euro ma li blocca la polizia

Genova. Ancora un arresto per truffe agli anziani da parte della Polizia di Stato di Genova.

L’operazione, effettuata dalla Squadra Mobile, s’inserisce tra le recenti attività investigative che avevano già portato il mese scorso allo smantellamento di una vasta rete criminale, radicata nel comune di Napoli.

Gli agenti hanno organizzato diverse pattuglie in città per muoversi più rapidamente verso le abitazioni delle vittime in caso di eventuali segnalazioni, e mercoledì scorso hanno notato a bordo di un’auto sospetta due persone, un 24enne e un 17enne campani, già denunciati lo scorso aprile per una truffa commessa in Piemonte. Li hanno pedinati, sottoposti a controllo e trovati in possesso di gioielli e contanti per un valore stimato di circa 20.000.

Gli accertamenti successivi hanno consentito di accertare che parte del denaro e dei gioielli erano stati prelevati con raggiro qualche ora prima, ai danni di una 86enne residente in provincia di Savona. L’anziana, alla quale avevano raccontato falsamente che il figlio aveva investito un bambino, aveva consegnato i gioielli e il denaro nelle mani del 17enne, che si era presentato come un appartenente all’Arma dei Carabinieri.

Compreso il raggiro solo dopo che i due si erano allontanati, la donna aveva denunciato. Il 24enne è stato arrestato, mentre il minore, denunciato a piede libero, è stato affidato ad una struttura assistenziale.