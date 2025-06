Oltre 800 persone su una capienza di 200 e senza vie di fuga indicate: carabinieri sequestrano discoteca in corso Italia

Genova. I Carabinieri del Comando Provinciale di Genova, nell’ambito dell’operazione “Estate Sicura” volta a garantire la sicurezza della movida genovese, hanno effettuato un significativo controllo presso un locale in Corso Italia. L’operazione, che ha visto la collaborazione di una squadra del Battaglione Liguria, dei Vigili del Fuoco e del Nucleo Commercio della Polizia Locale, ha portato al deferimento del titolare e a sanzioni per oltre 7 mila euro.

Il gestore è stato denunciato per “apertura abusiva di luogo di pubblico spettacolo e inosservanza delle prescrizioni”. Nonostante fosse in possesso di regolare licenza per pubblico spettacolo, il locale presentava diverse gravi irregolarità. A fronte di una capienza autorizzata di 200 persone nell’area esterna, sono stati rilevati ben 809 avventori presenti contemporaneamente, un numero quadruplo rispetto al consentito. Inoltre, sono state accertate numerose infrazioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi, tra cui l’omessa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) antincendio, la mancanza di cartellonistica di emergenza e l’assenza di indicazioni chiare sulle vie di esodo. A completare il quadro delle irregolarità, è stata riscontrata anche la mancata esposizione della tabella alcolometrica e la somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito.

La zona utilizzata come discoteca è stata posta sotto sequestro preventivo. I Carabinieri hanno annunciato che questo tipo di controlli proseguirà per tutta l’estate, al fine di garantire la sicurezza di residenti e turisti.