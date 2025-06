Mette la mano in un tritacarne e perde quattro dita: bimba di 18 mesi ricoverata al Gaslini

Genova. Terribile incidente questa mattina a Ne, dove in un agriturismo una bimba di 18 mesi ha perso quattro dita della mano in un tritacarne della struttura. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola di un anno e mezzo sarebbe sfuggita al controllo dei genitori mentre si trovava in cucina e ha poi infilato la manina nell’utensile in funzione.

I soccorsi sono stati immediati: i militi della Croce Rossa di Cogorno e il personale del 118 sono intervenuti per prevenire emorragie e per liberare la mano della bambina, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco di Chiavari. Sul posto è giunto anche l’elicottero, che ha trasportato d’urgenza la bambina all’ospedale Gaslini di Genova.

I Carabinieri stanno conducendo le indagini per accertare l’esatta dinamica di questo incidente e le eventuali responsabilità.