Trial Team Aveto, un primo e due secondi posti al campionato regionale

Campomorone. Archiviato anche la seconda gara di campionato regionale per il Trial Team Aveto.

Domenica scorsa, a Cravasco, i piloti del TTA hanno dato battaglia. Edoardo Brusatin ha conquistato il primo posto nella categoria TR2, davanti al compagno di squadra Tommaso Bottini.

“Una bellissima gara organizzata al meglio. Bene il primo giro, ma non ero pienamente soddisfatto per alcuni passaggi, poi ho rimesso la testa apposto e sono partito motivato al meglio chiudendo con un ottimo primo posto – spiega con soddisfazione Brusatin -. Grazie mille sempre al mitico Sergio Canobbio per avermi seguito tutta la gara, ringrazio anche la mia famiglia e tutti gli amici che mi supportano”.

Soddisfatto anche Bottini: “Sono contento di come ho guidato e di come ho gestito la gara, un po’ di rammarico per un banale errore che mi è costato la vittoria, ma lavoriamo per essere sempre più competitivi. Ringrazio team, sponsor e tutte le persone che mi sostengono in gara”.

In TR3 invece Alberto Gon Martinis si è classificato al secondo posto. Quarto piazzamento per Lorenzo Gon Martinis en TR4 expert e quindi posto in TR4 over per Daniele Zolesi.

Il prossimo appuntamento del TTA sarà il 21 e 22 giugno a Lanzada per il campionato italiano.