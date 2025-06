Treni, investimento sulla Torino – Savona: linea interrotta da e per Genova

Liguria. Bloccati i treni in arrivo e in partenza verso Genova e Savona, con ritardi, cancellazioni e limitazioni anche per le tratte regionali e Intercity, a causa di un grave incidente.

Una persona è stata investita da un treno in transito sulla linea SFM6 diretto all’aeroporto di Torino-Caselle: fortunatamente è sopravvissuta e affidata alle cure del 118 e del personale sanitario, intervenuto tempestivamente insieme ai vigili del fuoco.

Quindi, dalle ore 15 di oggi, domenica 15 giugno, a seguito dell’investimento sui binari, la circolazione ferroviaria è completamente interrotta nei pressi della stazione di Torino Lingotto.

Il convoglio Savona–Torino Porta Nuova è stato fermato a Carmagnola e i passeggeri sono stati fatti scendere.

Trenitalia ha comunicato che la situazione è in continua evoluzione e invita i viaggiatori a consultare i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale prima di mettersi in viaggio.

Stando a quanto riferito sono ancora in atto gli accertamenti sull’accaduto, per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio: possibili tempi lunghi prima di un completo ripristino del trasporto ferroviario, con inevitabili disagi per i viaggiatori.