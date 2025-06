Trasporto pubblico, torna “Overnight Bus”: la linea serale Amt per il Tigullio

Chiavari. Torna anche per l’estate 2025, con qualche novità, Overnight Bus, la linea 999 di AMT che da venerdì 20 giugno permetterà a cittadini e turisti del Tigullio di vivere le serate estive in modo sostenibile, senza il pensiero dell’auto, e di raggiungere in tranquillità i luoghi del divertimento serale e notturno.

Il collegamento serale è realizzato grazie alla collaborazione tra Città Metropolitana di Genova, AMT e i Comuni di Chiavari, Lavagna, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante e Zoagli.

La prima novità riguarda proprio il periodo di attivazione: per la prima volta l’Overnight Bus non sarà in servizio solo a luglio e ad agosto, ma anche a giugno e a settembre. La nuova programmazione prevede corse nelle serate di venerdì 20, sabato 21, venerdì 27 e sabato 28 giugno e nelle serate di venerdì 5, sabato 6, venerdì 12 e sabato 13 settembre. Nei mesi di luglio e agosto la linea sarà attiva tutte le sere.

Altra novità, gli orari di partenza: le prime corse dai due capolinea di Santa Margherita Ligure (Covo di Nord Est) e Sestri Levante (piazza Matteotti) saranno anticipate alle 20.30. Overnight Bus, come sempre, sarà in servizio fino all’alba, con le successive partenze programmate alle ore 23.30, 2.30 e 4.00 dai due capilinea. Sono inoltre previste due corse aggiuntive con partenza alle 3.35 e alle 5.05 dal Covo e arrivo a Rapallo FS, rispettivamente, alle 3.50 e alle 5.20.

Il percorso si snoda lungo l’Aurelia e include 33 fermate tra Sestri Levante e Santa Margherita Ligure, attraversando Lavagna, Chiavari, Zoagli e Rapallo. Nei prossimi giorni le fermate saranno personalizzate con gli orari di Overnight Bus per facilitare l’accesso al servizio a turisti e residenti.

Un servizio dedicato a chi vuole vivere in piena libertà le serate estive nel Tigullio, con la possibilità di muoversi lungo le varie località della “movida” in maniera comoda, sostenibile e sicura, utilizzando il trasporto pubblico.

Overnight Bus si può utilizzare con tutti i biglietti e abbonamenti AMT. Gli under 14 residenti nei Comuni della Città Metropolitana di Genova viaggiano gratuitamente mostrando il proprio CityPass, fisico o dematerializzato sullo smartphone. Si ricorda che i biglietti si possono acquistare anche sulla App di AMT.

«Un servizio che rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio, non solo per la sua funzione di collegamento tra le principali località del Tigullio, ma anche per il messaggio positivo che trasmette in termini di sicurezza stradale e mobilità sostenibile. Come Comune di Chiavari crediamo fortemente nell’importanza di incentivare il trasporto pubblico, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico e nelle ore serali e notturne, quando diventa fondamentale offrire alternative concrete all’utilizzo dell’auto privata», dichiara Alessandra Ferrara, assessore ai Trasporti del Comune di Chiavari.

«Questa iniziativa rappresenta un’ulteriore prova della coesione tra i comuni del Tigullio, impegnati nel promuovere una mobilità condivisa che risponda alle esigenze di turisti e concittadini, all’insegna della sicurezza», dichiara l’assessore ai Trasporti del Comune di Lavagna, Chiara Oneto.

«Il servizio Overnight Bus rappresenta un’opportunità concreta per promuovere una mobilità sicura e sostenibile tra i giovani, soprattutto durante la stagione estiva. L’estensione dell’orario alla fascia preserale consentirà inoltre di utilizzare il servizio anche a chi desidera spostarsi per cenare o per partecipare ai tanti eventi in programma nella ricca estate rapallese. Come Amministrazione, sosteniamo con convinzione ogni iniziativa che favorisca spostamenti responsabili e consapevoli, contribuendo alla sicurezza del territorio e al benessere della nostra comunità», dice Elisabetta Ricci, sindaca di Rapallo.

Dichiara l’assessore Francesca Tarabocchia del Comune di Santa Margherita Ligure: «Il servizio dimostra che il Tigullio sa fare rete e sa rispondere alla domanda di sicurezza che sale dalle nostre comunità. Con il bus 999 Overnight proteggiamo i nostri ragazzi e offriamo alle loro famiglie la dovuta serenità nelle lunghe notti estive. La novità di quest’anno è che anche il comparto ristorativo trarrà un oggettivo vantaggio dalla linea».

«Siamo lieti che anche quest’anno il servizio “Overnight bus” venga confermato da tutti i Comuni, del resto abbiamo sollecitato il rinnovo per un periodo temporale più ampio», afferma il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas.

«Il servizio, dedicato a collegare i centri turistici della nostra costa, offre la possibilità di spostamento da Santa Margherita a Sestri Levante – afferma il sindaco di Zoagli, Fabio De Ponti – Invito le famiglie a valutare la proposta per un più sicuro spostamento dei nostri giovani durante l’orario serale e notturno e in forma più estesa per evitare i problemi di parcheggio durante il periodo che vede più affollata la nostra costa».

«La Città Metropolitana di Genova considera la sicurezza dei giovani e la qualità della vita sul territorio una priorità. Il sostegno a progetti come l’Overnight Bus va proprio in questa direzione: offrire un’alternativa concreta, sicura e sostenibile all’uso dell’auto privata durante le ore serali e notturne. Il nostro impegno, in sinergia con i Comuni e con AMT, è quello di mettere in campo soluzioni che rispondano alle esigenze reali di chi vive e frequenta il Tigullio, valorizzando allo stesso tempo il ruolo dell’Ente metropolitano come promotore di servizi pubblici efficaci, inclusivi e attenti alle nuove generazioni», sottolinea Maria Concetta Giardina, direttrice generale e segretaria generale della Città Metropolitana di Genova.

«Anche quest’anno confermiamo il servizio serale dell’estate nel Tigullio, sempre molto apprezzato da cittadini e turisti – dichiara Ilaria Gavuglio, presidente di AMT – Un servizio che, grazie alla collaborazione con Città Metropolitana di Genova e con i Comuni del Levante ligure, promuove non solo l’uso del trasporto pubblico, ma anche la sicurezza in strada e la mobilità sostenibile. Anche per il 2025 proponiamo un servizio attivo dalla sera fino all’alba e introduciamo anche qualche novità, ampliando le giornate di servizio e rimodulando leggermente gli orari di partenza. L’obiettivo, come sempre, è quello di rispondere sempre meglio alle esigenze di tutti gli utilizzatori – giovani, residenti e turisti – che vivono l’estate in questi splendidi territori: a loro vogliamo garantire un’alternativa comoda e sicura per i loro spostamenti serali e notturni».