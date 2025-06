Trasferito a Massa il processo all’imprenditore Gabriele Silvano per i presunti favori ai clan mafiosi

Genova. La richiesta avanzata dall’avvocato Nicola Scodnik è stata accolta dal tribunale di Genova e così il processo che vede imputato l’imprenditore della Valpolcevera Gabriele Silvano e Salvatore Lo Piccolo si celebrerà per competenza territoriale davanti ai giudici di Massa in Toscana.

Proprio a Massa infatti è stata firmata la carta per l’acquisizione di alcuni terreni a Palermo con l’obiettivo, secondo gli uomini della Dia coordinati dalla pm Monica Abbatecola, di favorire la famiglia Lo Piccolo

Silvano e Lo Piccolo erano stati arrestati a dicembre. Per l’imprenditore genovese oltre all’accusa di trasferimento fraudolento di valori con l’obiettivo di favorire la cosca mafiosa Tommaso Natale di Palermo, di cui faceva parte il coindagato Salvatore Mario Lo Piccolo (difeso dall’avvocata Laura Razetto). le accuse sono anche di narcotraffico, estorsione e detenzione illegale di armi, ma questi reati sono contestati in un procedimento separato che è ancora in fase di indagini e il futuro processo resterà a Genova.

Salvatore Lo Piccolo era arrivato a Serra Riccò a Genova, dopo essere stato scarcerato dall’Ucciardone di Palermo, a valle d’una condanna per associazione mafiosa ed era stato assunto nell’azienda di Silvano, così come alcuni suoi parenti. I fari degli investigatori si erano accesi quando la società di Silvano, la Due Esse aveva chiesto di essere inserita nella “white list”, vale a dire l’elenco delle aziende titolate a ottenere appalti dalla pubblica amministrazione.