Turismo e vacanze, al via il collegamento con la Corsica: traghetti da Genova a Bastia e Ajaccio

Genova. Dal 6 giugno al 29 settembre torna la classicissima Genova-Bastia, la linea fra il Nord Italia e la Corsica, che verrà effettuata con Moby Aki e Moby Wonder che permetteranno di raggiungere la Corsica in poco più di cinque ore, con la partenza da Genova alle nove della mattina e l’arrivo a Bastia alle 14,15, mentre il rientro sarà al pomeriggio dal porto della Corsica alle 15 ed arrivo nello scalo ligure alle 20,15.

Un viaggio veloce – che si aggiunge al collegamento fra Livorno e Bastia già partito nei giorni scorsi e attivo fino al 19 ottobre – ma sempre contrassegnato dai servizi di bordo Moby: “dal wi-fi gratuito a bordo alla possibilità di assistere ai propri programmi di Sky preferiti anche in mezzo al mare, una ristorazione d’eccellenza con varie opzioni dal ristorante à-la-carte al self service, dalla pizzeria all’aperitivo sul ponte, con un’attenzione particolare a freschezza, leggerezza e stagionalità dei piatti proposti. E la possibilità di rilassarsi in cabina durante la traversata”, come segnala la compagnia in una nota stampa.

Ma non finisce qui: torna anche la Genova-Ajaccio, attiva a giorni alterni da oggi al 30 settembre con Moby Tommy e Moby Ale due, che effettuano la traversata in notturna sia all’andata che al ritorno. “La Genova-Ajaccio è specificamente studiata per i passeggeri in arrivo da Nord Italia e dall’Europa Continentale diretti al centro e al sud della Corsica che preferiscono viaggiare comodamente in cabina di notte ed evitare di attraversare in auto l’isola, arrivando direttamente in prossimità delle loro spiagge preferite. E c’è anche la possibilità di partire da Ajaccio per arrivare in Sardegna sbarcando a Porto Torres”, conclude il comunicato stampa