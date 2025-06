Autostrade, il controesodo del primo fine settimana estivo: code e rallentamenti in A10, A12 e A26

Genova. Mentre il primo fine settimana dell’estate 2025 volge al termine, migliaia di turisti e “pendolari da week end” hanno intrapreso il viaggio di ritorno dalle riviere Liguria alle regioni del nord del paese, per il primo controesodo della stagione. E in queste ore, infatti si stanno registrando i primi congestionamenti, con code e rallentamenti nelle principali tratte della direttrice sud-nord.

Come previsto dalle previsioni sul traffico emesse nella giornata di ieri, da metà pomeriggio fino a sera A10 e A12 sono da bollino rosso: al momento, infatti, si registrano incolonnamenti e rallentamenti in direzione di Genova da Celle e Arenzano fino al bivio con l’A26. Stessa situazioni sulla A12 tra Nervi e il bivio con l’A7, in direzione chiaramente di Milano.

Sulla A26 anche si stanno verificando i primi rallentamenti, complice anche la presenza di cantieri per la manutenzione straordinaria di viadotti e gallerie: verso nord si viaggia su duce corsie ma in due carreggiate diverse per un lungo tratto tra il bivio con l’A10 e Masone. Dopo la situazione migliora.