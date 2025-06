Prima prova della maturità 2025, ecco le tracce

Genova. Iniziano a trapelare gli argomenti delle tracce della prima prova della maturità 2025.

Per l’analisi del testo gli studenti devono affrontare Pasolini e Il Gattopardo. Per Pasolini si tratta di Appendice I a “dal diario” (1943-1944). Dell’opera di Tomasi di Lampedusa si tratta del passaggio in cui si parla della visita di Angelica, fidanzata di Tancredi, alla famiglia dei principi di Salina.

Tra le tracce del testo argomentativo ‘Gli anni Trenta e il New Deal’ tratto da Piers Brendon ‘Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo’ Carocci editore. Gli studenti devono sintetizzare il contenuto, individuare le motivazioni, offrire riflessioni e argomentare.

Presente anche un testo del giornalista e scrittore Riccardo Maccioni su cui si invitano i ragazzi a riflessioni sulla parola ‘rispetto’, che la Treccani ha scelto come parola dell’anno 2024.

La terza traccia del testo argomentativo è incentrata su un brano dal titolo Un quarto d’era (geologica) di celebrità pubblicato dalla rivista Sotto il Vulcano di Feltrinelli nel giugno 2022 del filosofo e saggista Telmo Pievani sull’impatto dell’umanità sulla Terra.

Per quanto riguarda i due temi di attualità: L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?, di Anna Meldolesi e Chiara Lalli, tratto da un articolo del supplemento 7 del Corriere della Sera.

‘I giovani, la mia speranza’ è un testo pubblicato postumo su Epoca nell’ottobre 1992, del giudice Paolo Borsellino.