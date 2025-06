Tiglieto, con il nuovo campo pozzi stop alle autobotti per l’acqua d’estate

Tiglieto. È stato inaugurato oggi il nuovo campo pozzi realizzato da Ireti – la Società del Gruppo Iren che gestisce la distribuzione di energia elettrica, gas e acqua – nel Comune di Tiglieto, che contribuirà al potenziamento del sistema idrico del territorio, garantendo una maggior sicurezza nell’approvvigionamento dell’acqua, soprattutto nei mesi siccitosi.

Alla cerimonia erano presenti −oltre al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, al sindaco di Tiglieto, Maurizio Oliveri, al presidente dell’Ente Parco del Beigua, Daniele Buschiazzo e al direttore del Servizio Idrico di Ireti, Marco Fiorini – numerosi sindaci e operatori economici della zona.

L’opera, situata in località Molino Vecchio (sui terreni un tempo appartenenti all’antica Badia cistercense), si compone di tre pozzi in prossimità della falda e della conseguente installazione di due elettropompe sommerse, per un incremento massimo totale di portata di circa 10 litri al secondo, non escludendo in futuro un eventuale apporto maggiore qualora le capacità della falda lo consentissero.

I nuovi pozzi distribuiranno risorsa idrica fino alla località di Prato Grande Badia, dove, una volta connessa la nuova rete a quella esistente, l’acqua verrà mandata ai serbatoi di Levratta, Catoccia e Picona, per la distribuzione sulla quasi totalità del territorio comunale.

L’acqua prelevata dai pozzi viene mandata in rete mediante due condotte interrate che proseguono lungo la SP 76 fino al ponte sul Torrente Orba: in tutto verranno posati complessivamente circa 2 Km di nuova tubazione, oltre al rinnovamento di circa 600 metri di quella esistente.

La realizzazione del nuovo campo pozzi servirà per affrancare di fatto l’area centrale di Tiglieto dalla necessità di utilizzo delle autobotti per sopperire alle carenze di fornitura nel corso della stagione di maggior afflusso turistico, durante la quale, la popolazione servita dalla rete acquedottistica ammonta a circa 2.500 abitanti equivalenti.

Il secondo lotto dei lavori proseguirà nelle prossime annualità con la costruzione di un nuovo impianto di rilancio previsto lungo la Strada Provinciale 1 e una nuova condotta per collettamento al serbatoio esistente di Pian di Faggio, che raggiungerà la località Tiglieto Capoluogo.

Il progetto contribuirà anche a migliorare l’offerta turistica del comprensorio, oltre che aiutare le attività economiche del territorio. Grazie alle nuove infrastrutture, Tiglieto potrà garantire un approvvigionamento idrico costante e affidabile, rendendo il territorio ancora più attrattivo per i visitatori.

Inoltre, le nuove condotte idriche consentiranno di tutelare la biodiversità della zona, una delle più ricche della Liguria anche dal punto di vista zoologico e naturalistico: la quantità d’acqua in eccesso dai pozzi verrà convogliata in una zona umida molto importante per la conservazione della biodiversità, contribuendo così fattivamente alla sopravvivenza di diverse specie animali e vegetali, tra cui diverse specie di anfibi, rettili e libellule che altrimenti rischierebbero di scomparire da questi luoghi.

Marco Fiorini, direttore del Servizio Idrico di Ireti, dichiara: “Siamo lieti, in qualità di gestori del servizio idrico integrato del genovesato, di contribuire al miglioramento della capacità della nostra rete di far fronte alle esigenze del territorio e alle criticità legate ai cambiamenti climatici, garantendo un servizio più efficiente e sostenibile per i cittadini, supportando anche lo sviluppo economico e turistico del territorio”.

Daniele Buschiazzo, presidente Ente Parco del Beigua aggiunge: “Come Presidente dell’Ente Parco del Beigua sono sinceramente compiaciuto che la collaborazione con Iren abbia portato ad un importante risultato che coniuga le esigenze della comunità locale di Tiglieto e la conservazione, attraverso un’azione di tutela attiva, di una delle porzioni più ricche di biodiversità dell’intero Parco del Beigua. Auspichiamo di procedere in tal senso anche per il futuro in quanto la collaborazione tra Enti ed Imprese è una delle chiavi per un futuro davvero sostenibile”

“Un altro passo avanti per la Liguria − commenta il presidente della Regione Marco Bucci − con il nuovo campo pozzi di Tiglieto garantiamo un approvvigionamento idrico sicuro, continuo e sostenibile, a beneficio dei cittadini, dei turisti e del territorio, soprattutto nei periodi critici. È un’opera che non solo tutela l’ambiente e valorizza l’entroterra, ma che porta investimenti reali e nuove opportunità di lavoro. È così che intendiamo lo sviluppo: infrastrutture moderne, attenzione al benessere delle persone e crescita diffusa, anche nelle zone più interne della nostra regione che rappresentano motore di crescita”.

Il taglio del nastro è stato preceduto da un incontro tra il presidente Bucci e l’amministrazione comunale di Tiglieto, durante il quale si è parlato delle progettualità in corso nel territorio comunale.

“In questo contesto paesaggistico – prosegue Bucci – si inserisce anche l’Abbazia di Santa Maria alla Croce, una delle più importanti al mondo e la più antica in Europa, dopo la Francia, ad aver ospitato i monaci cistercensi. Questo sito è parte integrante di un progetto di valorizzazione che il Parco sta portando avanti in sinergia tra pubblico e privato. L’obiettivo è renderla fruibile a residenti e visitatori, promuovendo l’entroterra come meta di un turismo sostenibile”.

“Si tratta di un’opera di importanza strategica per l’intero paese – dice il sindaco di Tiglieto, Maurizio Oliveri – che garantirà l’indipendenza idrica del comprensorio. Il collegamento previso con il secondo lotto completerà l’impianto collegando ad anello Casavecchia con Acquabuona. Anche l’aspetto ambientale ha un importante ruolo nell’operazione, riuscendo a garantire il giusto apporto idrico all’area umida presente nella zona. Per un paese come il nostro, attento agli aspetti ambientali e che su questi fonda una parte consistente della propria economia, non è da sottovalutare. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli attori di questa operazione riuscita grazie all’impegno dei diversi soggetti: uffici tecnici e amministrativi di Ireti e delle diverse amministrazioni coinvolte, l’impresa esecutrice dei lavori senza dimenticare la famiglia Pesce, proprietaria dei terreni su cui sono stati realizzati i pozzi. Questa operazione è la dimostrazione che, quando pubblico e privato operano in modo condiviso, si possono raggiungere importanti obiettivi. Spero che sia il preludio di operazioni analoghe, magari nello stesso comprensorio, anche se con finalità diverse”.