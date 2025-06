Ti regalo un libro, torna l’iniziativa della Soprintendenza il 5 e il 6 giugno

Genova. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia mette a disposizione della cittadinanza la sua produzione editoriale. Un evento, legato alla Festa della Repubblica, che si inserisce nell’ambito di un progetto più ampio con l’intento di innescare un circolo virtuoso con l’aumento dell’inclusione sociale e il contrasto della povertà educativa.

L’evento Ti regalo un libro. Edizione 2025, che si svolgerà il 5 e il 6 giugno 2025, riguarderà la distribuzione gratuita dei volumi in esubero realizzati e pubblicati dalle Soprintendenze liguri di settore tra il 1988 e il 2022, relativi all’attività e agli interventi effettuati sul territorio ligure in attuazione della loro attività di tutela.

Appuntamento a Palazzo Reale, in via Balbi, dalle 9,30 alle 13 nella Biblioteca della Soprintendenza.

I volumi potranno essere ritirati fino ad esaurimento. Sarà l’occasione per visitare, conoscere e prendere contatto con una realtà bibliografica che svolge un’attività di supporto non solo per il personale del ministero della Cultura, ma anche per i ricercatori, gli studiosi e gli utenti a vario titolo interessati a consultare i volumi da essa conservati.