“Testa di un gattino ritrovata in strada alla Marina di Sestri”, la denuncia dell’associazione

Genova. La testa di un gattino di pochi mesi abbandonata in strada, alla Marina di Sestri: l’atroce ritrovamento è stato fatto da un cittadino che si è poi rivolto all’associazione Centopercentoanimalisti.

Proprio l’associazione ha denunciato al vicenda, sottolineando che “non vi erano tracce di sangue fresco sulla testa, quindi probabilmente si tratta di un episodio accaduto giorni fa. Con la nuova legge il criminale che ha compiuto un’azione terribile come questa finirebbe in galera”.

L’associazione si è quindi rivolta alle forze dell’ordine e ha chiesto a chiunque abbia informazioni di riferire, anche in modo anonimo, qualsiasi elemento utile a chiarire cosa sia accaduto: “Non escludiamo azioni o presidi in zona per rendere giustizia alla povera creatura indifesa”.