Terremoto in Comune, Piciocchi “sgomento” ma ribatte a Salis: “Basta accuse, io sempre corretto”

Genova. Si dice “sgomento” l’ex vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, oggi all’esordio in consiglio comunale come leader dell’opposizione, dopo l’inchiesta multipla che coinvolge l’ex assessore Sergio Gambino e la polizia locale di Genova, compreso il comandante Gianluca Giurato e alcuni agenti del reparto di sicurezza urbana accusati di diversi abusi.

“Un grande ringraziamento va anzitutto alle due agenti della polizia locale che, a quanto si è appreso, si sono rivolte all’Autorità giudiziaria per segnalare quanto stava accadendo – premette -. Sono state coraggiose e fanno parte della stragrande maggioranza delle donne e degli uomini del corpo che ho conosciuto in questi anni e che svolgono le proprie funzioni con disciplina e onore. Un secondo ringraziamento va alla magistratura nella quale ripongo tutta la mia fiducia”.

Sui fatti contestati a Gambino (appalti e favori in cambio di finanziamenti elettorali e soldi alla società della moglie) “non mi permetto in alcun modo di commentare l’indagine e prendo atto degli addebiti che vengono ipotizzati a suo carico”, però aggiunge che “se fossero confermati, sarebbero di una gravità inaudita che mi lascia letteralmente inorridito e disgustato”.

Ma a Piciocchi non piace la riorganizzazione annunciata ieri in conferenza stampa dalla sindaca Silvia Salis e dall’assessora Arianna Viscogliosi, una rivoluzione della polizia locale che vorrebbe superare “l’approccio repressivo” della precedente amministrazione e restituire al corpo “le reali competenze” che sono quelle “di prossimità alla cittadinanza”.

“Il reparto sicurezza urbana della polizia locale, che si compone di un centinaio di agenti e che in questi anni ha operato soprattutto nel centro storico, ha dato un contributo decisivo al miglioramento della situazione in varie zone completamente degradate e purtroppo segnate da un’elevata presenza di spacciatori – osserva Piciocchi -. Il nucleo ha sempre operato in collaborazione con le altre forze di polizia, secondo precise linee dettate dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per gli abitanti del centro storico. Va da sé che le condotte gravemente illecite di alcuni componenti non potranno certamente inficiare l’ottimo lavoro svolto e i risultati ottenuti dalla maggioranza degli addetti“. Dunque un secco no “ad ogni ipotesi di smantellamento del nucleo e che non lasceremo soli i cittadini del centro storico” perché “buttare via il bambino con l’acqua sporca sarebbe un gravissimo errore”.

Poi, sul piano personale, Piciocchi rimanda al mittente le accuse di Salis per le scorrettezze in campagna elettorale, di cui il caso del presunto dossieraggio di cui sono accusati Gambino e Giurato sarebbe stato un episodio capace di ferire la sua famiglia: “Com’è nel mio stile e nella mia natura, ho svolto una campagna elettorale sempre improntata al pieno rispetto e alla massima correttezza nei toni e ho sfidato solo sul piano dei contenuti quella che allora era la mia avversaria: sono francamente stufo di continuare a sentire la storia degli attacchi personali e delle offese come modalità sistematica che avrebbe caratterizzato tutta la campagna elettorale del centro destra. Questo è semplicemente falso e lo dico anche a tutela di chi (e sono quasi tutti i candidati) si sono impegnati seriamente e da persone per bene.

L’ex vicesindaco reggente ricorda gli insulti subiti a danno della sua famiglia: “Ci sono stati attacchi deplorevoli in una direzione come nell’altra e questo va senz’altro condannato senza se e senza ma: solo che io, quando sono stato definito coniglio riproduttore, oppure quando si è parlato di lotta all’ultimo spermatozoo con riferimento alla mia numerosa famiglia, non ho mai fatto drammi, non ho mai fatto la vittima. E mi taccio su molti altri insulti ricevuti. Faccio notare che Salis, che ancora oggi è tornata sull’argomento per farci la morale, non ha mai preso le distanze da queste orrende ingiurie pronunciate da candidati nelle liste del Pd nei confronti miei e dei miei familiari. Quindi voglio dire, in conclusione, che non ci possono essere due pesi e due misure perché anche nel mio caso sono state ferite persone che amo”.

E ancora, sugli appelli al personale comunale affinché denuncino gli abusi: “In questi anni ho avuto rapporti meravigliosi con tutto il personale comunale con cui mi sono trovato a lavorare. Le nostre relazioni sono sempre state improntate al rispetto del principio di separazione tra politica e amministrazione e da parte mia sono sempre state tese a valorizzare le qualità dei nostri dipendenti che ho sempre manifestato all’esterno e dai quali ho molto imparato. Potrei farvi leggere le centinaia di messaggi struggenti che ho ricevuto dai miei collaboratori e che porto nel cuore. Non accetto quindi generalizzazioni da parte della sindaca che accusa più o meno velatamente la precedente amministrazione di avere angariato e umiliato il personale quando è vero l’esatto contrario. Anche in questo caso riprovevoli e disgustosi comportamenti di singoli non possono essere strumentalizzati politicamente. Non mi resta che concludere auspicando che chi, come la Sindaca, si dice garantisca a parole, lo sia anche nei fatti”: