Teatro Carlo Felice, Slc Cgil: “Chiediamo trasparenza nei conti e rispetto delle maestranze”

Genova. “Trasparenza nei conti e rispetto delle maestranze del Teatro Carlo Felice è quanto chiederemo nell’incontro con il vicesindaco: lavoratrici e lavoratori chiedono alla nuova amministrazione un segnale di apertura che possa segnare anche l’inizio di un nuovo sistema di relazioni sindacali”. Così Sonia Montaldo, segretaria generale della Slc Cgil Genova anticipa i temi al centro della discussione di domani.

La riunione è stata calendarizzata a seguito della sospensione dello sciopero proclamato per venerdì scorso da Slc Cgil e Snater e vedrà al tavolo i rappresentanti delle sigle sindacali, il nuovo sovrintendente e il vicesindaco di Genova.

Slc Cgil chiede chiarezza e trasparenza soprattutto sul delicato tema delle risorse: “Ad esempio sarà utile capire come sono state spese quelle ministeriali, 23 milioni di euro erogati al Teatro grazie alla legge 234/21 per il risanamento delle fondazioni lirico sinfoniche. Pare che parte di questo contributo sia servito per pagare i fornitori, ma all’appello mancherebbero diversi milioni di risorse, cadute nell’oblio. Su tutta questa partita, nonostante le reiterate richieste, il precedente sovrintendente non ha mai risposto. In questa condizione di discutibile gestione delle risorse, non si comprende come l’erogazione di circa 10mila euro per garantire i buoni pasto ai dipendenti impegnati nei Balletti di Nervi, possa rappresentare un pericolo per il bilancio del Teatro”.

“I temi da affrontare non sono solo di ordine economico: ad esempio c’è tutta la partita legata all’organizzazione del lavoro che vede il Teatro sotto organico soprattutto tra amministrativi e tecnici”, conclude la Slc Cgil