Teatro Carlo Felice, rinviato l’incontro tra sindacati e Comune: continua lo stato di agitazione

Genova. L’incontro previsto per questa mattina in merito alla vertenza che coinvolge il Teatro Carlo Felice è saltato “per motivi organizzativi”.

A comunicarlo è la Slc Cgil: “La notizia è arrivata nel pomeriggio di ieri e non è stata accolta con favore da lavoratrici e lavoratori che responsabilmente, in vista dell’incontro di oggi, avevano rinunciato ad effettuare lo sciopero venerdì scorso in occasione della prima del Flauto Magico”.

L’incontro di oggi infatti era stato promesso dal Comune dopo le mobilitazioni sindacali, decisione messa nero su bianco in una nota nella quale il vicesindaco Alessandro Terrile, l’assessore alla cultura Giacomo Montanari e l’assessore al lavoro Emilio Robotti si impegnavano a convocare i sindacati per discutere del tema relativo all’erogazione dei buoni pasto al personale impiegato al Festival di Nervi.

“Solo dopo il deciso intervento della segreteria Slc Cgil si è arrivati ad una nuova convocazione per il 30 giugno – ricorda il sindacato -. Pur comprendendo le difficoltà della nuova amministrazione in una vertenza così complessa, auspichiamo che la fiducia espressa dal sindacato non venga nuovamente delusa, poiché in questo caso, essendo ancora aperto lo stato di agitazione, non rimarrebbe che procedere con le conseguenti iniziative di mobilitazione.