Suq, il programma di lunedì 16 e martedì 17 giugno: omaggio a Michela Murgia con “Stai zitta!”

Genova. Il 27° SUQ Festival, al Porto Antico di Genova fino al 22 giugno, nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17 giugno 2025 prosegue con un programma ricco di appuntamenti sui temi da sempre cari al Suq: l’incontro fra culture diverse, l’ecologia, la difesa dei diritti, l’espressione della creatività individuale, ma anche il semplice divertimento della danza e i laboratori per imparare a fare il pesto o conoscere l’arte dell’hennè. Tutto accade al Suq, sotto il tendone di Piazza delle Feste, mentre le dieci cucine dal mondo(greca, vegana, siriano libanese, messicana, mediorientale, indiana, sud americana, sud-est asiatica, senegalese e tunisina) preparano la cena e le botteghe artigiane espongono la loro mercanzia. Le due giornate sono attraversate dagli incontri con le scrittrici Paola Caridi e Chiara Tagliaferri, la prima grande esperta del mondo arabo, la seconda con un omaggio a Michela Murgia. Il Teatro del Dialogo, inoltre, prosegue con lo spettacolo tra natura e memoria, con lo sguardo al futuro “Strada maestra”, “Il mare nel cassetto. In viaggio con Franco Battiato” in prima nazionale e “Stai zitta!” di Michela Murgia con Lisa Galantini, Antonella Questa e Valentina Melis. “Oltre la soglia: uscire dalla violenza di genere” tratta un tema centrale nella convivenza civile con le testimonianze raccolte da Daniela Bagattini e Linda Buondonno e Andrea Giachetta, intervistati dalla giornalista Silvia Isola. L’incontro vede la collaborazione di Unige Sostenibile e Coop Liguria con la campagna “Dire Fare Amare”.

Lunedì 16 giugno, alle ore 18, la giornalista e scrittrice Paola Caridi, una delle massime esperte italiane del mondo arabo, presenta il suo ultimo libro “Il gelso di Gerusalemme” (Feltrinelli), in cui racconta la storia degli alberi più simbolici del Medio Oriente e degli uomini e delle donne che hanno messo la loro radici lì accanto. Caridi è autrice dello spettacolo “Cafè Jerusalem”, che è stato prodotto dal Suq e dal Teatro Stabile di Genova. In questa giornata grande spazio è riservato al Teatro del Dialogo con due spettacoli. Alle ore 19, partendo dal Suq Bazar si arriverà all’Isola delle Chiatte, dove va in scena “Strada maestra” di e con i giovani Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich. È un viaggio tra natura e memoria nato dal contatto con chi vive a stretto contatto con la terra: contadini, apicoltori, pescatori. Un invito a immaginare un possibile equilibrio fra umano e ambiente. Alle ore 21, in Piazza delle Feste, debutta in prima nazionale “Il mare nel cassetto. In viaggio con Franco Battiato”, un omaggio poetico e musicale del cantautore e musicista catanese. Silvia Boschero, voce storica della radio, guida un percorso tra parole e canzoni insieme alla cantautrice Giua e alla violinista Anaïs Drago. Dieci brani rivisitati con audacia e grazia, tracciano il percorso spirituale e terreno di Battiato. Produzione Nidodiragno/Soc. Cooperativa C.M.C.

Da segnalare, inoltre, l’abituale apertura alle 16 con Suq Young con un incontro a cura di Unige Sostenibile, dedicato all’alimentazione sana, “Intestini in movimento: mangiare sano e vivere meglio”, con Pasquale Striano dell’Istituto Giannina Gaslini e Greta Volpedo dell’Università di Genova – Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantini (DINOGMI). Alle 17: Danze al Suq a cura di Hania sul folklore Dabke del Medioriente, un’esibizione corale a cui tutti possono unirsi. Alle 10 del mattino, replica di “Thioro. Un cappuccetto rosso senegalese”.

Martedì 17 giugno si rende omaggio a Michela Murgia, scrittrice e intellettuale scomparsa nel 2023, che ha lasciato in eredità un pensiero libero di cui c’è ancora molto da elaborare. Alle ore 18 ne parlerà la scrittrice Chiara Tagliaferri, che con lei è autrice della trilogia “Morgana” (Mondadori), ispirata all’omonimo podcast di culto storielibere.fm. Il ricordo personale di un legame prezioso, sarà riportato in luce attraverso l’intervista con la giornalista Silvia Neonato. Alle ore 21, alla sala Trionfo del Teatro della Tosse, va in scena uno spettacolo “Stai zitta!”, tratto dall’omonimo libro di Michela Murgia, edito da Einaudi. È interpretato da Antonella Questa, Valentina Melis e Lisa Galantini, con la regia di Marta Della Via, per una produzione Gli Scarti Centro di Produzione Teatrale di Innovazione, LaQ-Prod e Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano. Comico e irriverente, lo spettacolo smaschera il sessismo nascosto nel linguaggio quotidiano. Una carrellata di personaggi e cliché per riflettere con ironia sulla “frasi che non vogliamo più sentirci dire”, gli stereotipi di genere e ribaltare l’idea che le donne siano le peggiori nemiche delle donne.

In sintonia, l’incontro “Oltre la soglia: uscire dalla violenza di genere” (ore 17), con la presentazione dei libri “Violenza maschile sulle donne” di Daniela Bagattini e “Cohousing e coworking per donne vittime di violenza e soggetti fragili” di Linda Buondonno e Andrea Giachetta, entrambi editi da Genova University Press. Ne parlano le autrici e l’autore, insieme Tiziana Cattani di Coop Liguria che presenta il progetto “Dire Fare Amare”. Conduce la giornalista Silvia Isola de Il Secolo XIX. Organizzato in collaborazione con Unige Sostenibile e Coop Liguria.

Infine, “Suq Young” (ore 16) dedicato alla salsa a cura della cantante Angela Balbín Aponte del Coordinamento Donne Liguri Latinoamericane, e “Danze al Suq” (ore 22) con Lindy Hop a cura di Silvia Palazzolo di Zenaswingers. Due i laboratori: “L’arte dell’hennè” (ore 19) a cura di Matilde di Henna Artist e produzione e degustazione di pesto al mortaio (ore 20) a cura di Boccamatta.