Malore durante un’immersione a Portofino: muore sub di 46 anni

Portofino. Un sub di 46 anni, originario di Massa, ha perso la vita in un tragico incidente questa mattina, poco prima di mezzogiorno, mentre si immergeva nelle acque antistanti Punta Vessinaro, all’interno dell’Area Marina Protetta di Portofino. I compagni che erano con lui si sono accorti del malore e lo hanno riportato in superficie, imbarcandolo sull’imbarcazione del diving. Il sub è stato poi trasportato d’urgenza al Molo Umberto I di Portofino, dove ad attenderlo c’erano il personale medico del 118 e i volontari del soccorso di Rapallo.

Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Anche l’intervento dell’elicottero “Grifo”, decollato dall’aeroporto di Albenga, si è rivelato inutile. La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Genova, in attesa di eventuali disposizioni da parte della Procura. Sul posto anche la Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure, che ha avviato le indagini e sequestrato l’attrezzatura del sub.

Al momento, la causa esatta del decesso non è stata accertata. Si ipotizza che possa trattarsi di un’embolia, forse dovuta a una risalita troppo rapida in relazione alla profondità dell’immersione. Tuttavia, non si escludono altre possibilità, come un infarto, una congestione o un malfunzionamento dell’attrezzatura subacquea.