Strada per Montallegro, il Comune risponde: “Interventi già in corso e altri in programma”

Rapallo. In riferimento alla segnalazione diffusa nelle scorse ore a mezzo stampa dal consigliere di minoranza Francesco Angiolani, riguardante le condizioni della strada comunale che conduce al Santuario di Montallegro, l’Amministrazione comunale intende fornire alcune precisazioni.

“Sappiamo che il territorio comunale è ampio e complesso – afferma il sindaco Elisabetta Ricci – Le zone collinari, in particolare, soffrono da anni l’abbandono dei terreni, che ha favorito l’aumento di frane e smottamenti. La strada che porta a Montallegro, molto frequentata soprattutto in questo periodo dell’anno, è una di queste. Ecco perché recentemente la nostra Giunta si è attivata con interventi concreti per migliorarne la sicurezza e la percorribilità”.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Lasinio, aggiunge: “In questi giorni sono in corso lavori di manutenzione sulla pubblica illuminazione e sulla pulizia delle cunette stradali. A breve sarà inoltre formalizzato l’incarico tecnico per la progettazione definitiva degli interventi necessari a risolvere le criticità legate agli smottamenti, a seguito dello studio di fattibilità già affidato nei mesi scorsi”.

Altri interventi sono già stati eseguiti, come precisa il consigliere delegato alle frazioni, Fabio Proietto: “Dal 19 giugno sono stati effettuati lavori di sfalcio dei terreni adiacenti la carreggiata e operazioni di pulizia delle caditoie lungo l’intero tracciato della strada per Montallegro. I lavori di sfalcio sono stati realizzati dal Comitato Fuochi San Maurizio di Monti, mentre quelli relativi alla pulizia delle caditoie sono stati svolti dai dipendenti comunali, grazie a fondi appositamente stanziati attraverso l’utilizzo degli avanzi di bilancio”.