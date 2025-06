Genova. Allarme nel tardo pomeriggio in via Enrico Toti a Staglieno per l’apertura di una voragine sul marciapiede lato monte, poco prima dell’incrocio con via Tortona e piazza Garrassini, all’altezza del civico 7. Per fortuna in quel momento non passava alcun pedone, quindi non risultano persone ferite.

Il cedimento ha interessato una porzione nei pressi di un tombino del gas, motivo per cui i vigili del fuoco del distaccamento di Genova Est intervenuti sul posto hanno avviato verifiche per capire se esistano ulteriori problemi di sicurezza. Presente anche la polizia locale.

L’area è stata transennata e nelle prossime ore si deciderà come approntare un passaggio pedonale alternativo per ovviare all’interruzione. Nelle vicinanze, tra l’altro, ci sono i cassonetti della raccolta differenziata.

Altre crepe sono visibili sul marciapiede, per cui non si esclude che altre sezioni possano essere interdette in seguito ai controlli. Al di sotto del punto collassato c’è l’intercapedine tra il palazzo e la strada.