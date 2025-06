Sport e solidarietà, nel fine settimana la veleggiata per la “Band degli Orsi”

Varazze. Sabato 7 e domenica 8 giugno si terrà la tradizionale “Band degli Orsi”, veleggiata a scopo di beneficenza, organizzata dalla sezione di Sestri Ponente della Lega Navale Italiana.

La Band degli Orsi è una banda di volontari nata e cresciuta nelle stanze del Gaslini, accanto a bambine e bambini ricoverati. Volevano regalare tempo, ma con l’aiuto di tutti la band ha fatto di più: per le famiglie del Gaslini ha creato, acquistato, allestito e curato nel corso di vent’anni molti luoghi di accoglienza gratuiti e gestiti da volontari che accolgono i genitori che arrivano da lontano, spesso improvvisamente. Nelle stanze e nei reparti accanto ai ricoverati, formati annualmente con rigore, centinaia di volontari giovani e volontari nonni, gli Orsi Band, portano allegria e ascolto, gioco e favole della buonanotte.

Quest’anno la veleggiata, aperta a tutte le imbarcazioni monoscafo di lunghezza superiore ai 6 metri, si dirigerà a Varazze, grazie anche al generoso aiuto di D-Marin Marina di Varazze che metterà a disposizione gli ormeggi gratuitamente. La Sezione LNI di Varazze (con un grande Elio Spallarossa) si è messa a servizio dell’evento dando supporto logistico.

Questo il programma: sabato 7 giugno partenza alle 10.30 nello spazio acqueo antistante la piattaforma galleggiante. Arrivo delle imbarcazioni a Varazze e bicchierata di aperitivo per gli equipaggi. Domenica 8 giugno partenza da Varazze alle 10.30, con destinazione Sestri Ponente. Al termine della manifestazione ci sarà un rinfresco offerto dalla LNI di Sestri Ponente.

“È un onore per noi essere stati scelti come porto di riferimento per questa veleggiata” ha dichiarato Italo Bogliolo, vicedirettore della Marina di Varazze. “Siamo entusiasti di aver potuto contribuire a questo importante evento sportivo, lieti di offrire un’accoglienza calorosa e professionale, oltre ad un ambiente confortevole”. Tutto il ricavato sarà devoluto alla Band degli Orsi.

Ringraziamo di cuore gli sponsor che contribuiscono (con supporto Logistico e donazioni) all’evento: oltre al già citato D-Marin Marina di Varazze, il Lions Club di Sampierdarena metterà un contributo economico. Inoltre, Si ringrazia Focus Vision Team, di Alfonso e Sara Cambi, che effettuerà riprese della manifestazione con droni.

La locandina