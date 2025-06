Sport e solidarietà, l’associazione Braccialetti Bianchi allo stadio e al centro sportivo del Genoa a Pegli

Genova. Nell’ambito del progetto “La Mia Liguria”, la Regione Liguria e il Genoa CFC hanno recentemente promosso un’iniziativa speciale di inclusione sociale che ha visto la collaborazione con l’associazione Braccialetti Bianchi, attiva dal 2015 nel sostegno empatico e spirituale alle persone malate, ai pazienti alla fine della vita, ai loro familiari e a chi sta affrontando un lutto.

L’iniziativa, realizzata grazie alla sinergia tra istituzioni e mondo sportivo, ha coinvolto un gruppo di 20 partecipanti, tra bambini disabili e adulti accompagnatori, in due momenti significativi:

• Partita allo stadio – Il 17 maggio, i partecipanti hanno potuto assistere alla partita Genoa-Atalanta dal settore Distinti dello stadio Luigi Ferraris, vivendo l’emozione di un evento sportivo in un contesto di condivisione e partecipazione.

• Walkabout – Il 20 maggio, è stato organizzato un tour guidato presso il centro sportivo del Genoa CFC, durante il quale i partecipanti hanno avuto l’opportunità di incontrare i giocatori della squadra rossoblù.

A completare il percorso, è stato realizzato un video-racconto dell’iniziativa, con l’obiettivo di testimoniare e condividere sui social media il valore di questa esperienza.

“Lo sport ha il potere straordinario di unire le persone e generare esperienze significative, soprattutto quando riesce a parlare il linguaggio dell’inclusione e della solidarietà – commenta l’assessore allo Sport Simona Ferro – “questa iniziativa dimostra concretamente come il calcio e i suoi valori possano essere messi al servizio della comunità, portando un sorriso e un momento di leggerezza a chi sta affrontando situazioni difficili. In questo anno speciale, in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport 2025, vogliamo moltiplicare le occasioni in cui lo sport si fa strumento di coesione sociale e crescita collettiva. Continueremo su questa strada, perché crediamo in uno sport che sia davvero di tutti e per tutti”.

“Ringraziamo Regione Liguria e Braccialetti Bianchi per aver avuto l’opportunità di partecipare e trascorrere insieme momenti di alto valore pratico e simbolico – Flavio Ricciardella, Direttore Generale del Genoa CFC – Crediamo fermamente nella forza aggregativa che lo sport e il calcio veicolano come strumento di socialità, condivisione, inclusione. È un risultato molto importante continuare a implementare il nostro impegno al servizio della collettività, nel quadro delle attività e dei progetti sviluppati su un tema, quale la corporate social responsability, a cui dedichiamo particolare attenzione”.

A margine dell’evento, Valentina Dotta, coordinatrice degli eventi Braccialetti Bianchi sul territorio ha dichiarato: “Un momento di pura felicità che ha donato energia e speranza non solo ai piccoli pazienti, ma anche alle loro famiglie. Vedere la scintilla di gioia nei loro occhi è per noi una fonte inesauribile di motivazione. È ciò che ci spinge a continuare, ogni giorno, con passione e dedizione. Perché dove c’è umanità, c’è vita. Anche nella malattia. Anche nella fragilità.”

Con questa iniziativa, Regione Liguria e Genoa CFC confermano il proprio impegno per costruire una comunità più inclusiva, dove lo sport diventa motore di partecipazione e di crescita collettiva.