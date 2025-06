Spianata Castelletto, abbattuto il pino dopo la caduta del ramo: “Verrà ripiantato dopo l’estate”

Genova. È stato abbattuto da Aster il pino d’Aleppo in Spianata Castelletto dal quale mercoledì sera si era staccato un grosso ramo finito sulle auto parcheggiate, per fortuna senza provocare feriti. Si trattava di uno degli alberi sul lato di levante, di fronte al civico 26. Al suo posto verrà ripiantato un esemplare analogo nello stesso punto, ma non subito.

“Nel corso dei controlli effettuati in queste ore – spiega l’azienda sui profili social – è emersa una situazione di potenziale rischio legata alla crescita in ombra dell’esemplare, sotto la chioma di altri alberi. Per adattarsi alla scarsa esposizione solare, la pianta aveva infatti sviluppato rami con un andamento torsionato (n fenomeno noto come crescita elicoidale fototropica) che, pur essendo naturale, può compromettere la stabilità dell’albero“.

“L’evento legato alla caduta del ramo – si legge ancora nel post – ha confermato la fragilità della struttura: in considerazione dell’alto livello di frequentazione dell’area e del rischio residuo, si è deciso di procedere con l’abbattimento dell’esemplare. Una scelta necessaria: la sicurezza viene prima di tutto“.

L’area era stata transennata da vigili del fuoco e polizia locale in attesa di ulteriori controlli. Ieri, dopo le verifiche dei tecnici che hanno evidenziato fessurazioni sul tronco, è arrivato il verdetto: meglio abbattere subito per scongiurare possibili crolli. Secondo gli esperti, a dare il colpo di grazia alla pianta sarebbe stato il caldo di questi giorni. Le alte temperature possono infatti aggravare i sintomi degli alberi già in sofferenza per vecchiaia o deficienze strutturali. E così stamattina le motoseghe si sono messe in azione.

Già poche ore dopo il cedimento del ramo Aster avvertiva che tutta la zona, così come i dintorni di piazza Villa, “è da tempo sotto monitoraggio per la presenza di pini di grandi dimensioni, potenzialmente fragili, spesso cresciuti in contesti urbani complessi, dove la vicinanza con edifici, mezzi pubblici e aree pedonali richiede controlli regolari e mirati. La città è cresciuta attorno agli alberi, e per questo il monitoraggio e la prevenzione sono la chiave per tutelare insieme sicurezza e patrimonio verde urbano”.

L’azienda assicura che verrà piantato un nuovo pino d’Aleppo nella stessa area, ma si attenderanno temperature più fresche per non compromettere la salute del giovane esemplare. L’operazione verrà eseguita probabilmente a settembre-ottobre, quando il clima dovrebbe essere più favorevole. Nel caso dei due platani tagliati e subito sostituiti nei giorni scorsi in corso Galliera, dopo le proteste degli ambientalisti, Aster ha voluto dare alla cittadinanza “un segnale concreto di responsabilità e cura”.