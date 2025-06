Spediporto Cup 2025: tante emozioni, gol e spettacolo al campo degli Emiliani di Genova

Genova. 141 reti in 16 partite fin qui disputate, con una media di quasi 9 reti a partita. Già questi numeri possono indicare lo spettacolo, l’agonismo, la voglia di vincere delle 14 squadre impegnate nella Spediporto Cup che si sta disputando al campo degli Emiliani di Genova Nervi, organizzata da Spediporto con il supporto di We Play Football e Uisp.

Un torneo come ogni anno molto combattuto, che riprenderà mercoledì 25 giugno con tre partite che si preannunciano, come peraltro tutte le altre, molto interessanti.

Facendo un primo bilancio del torneo, nel girone A regna l’equilibrio, con Finsea e De Wave che hanno vinto entrambe le loro partite; con una vittoria e una sconfitta MSC e Tecnavi/Wingeco mentre Priano Marchelli ha vinto l’unica sfida che l’ha vista protagonista finora. Ferme a quota zero, non senza rimpianti per alcune partite che potevano avere esito diverso, KT GOA e Sinergy Cargo/Shipper Docs.

Nel girone B vola Gastaldi Holding: 3 partite, 3 vittorie, vetta solitaria della classifica prima del proprio turno di riposo; a inseguirla un gruppetto composto da Cava International/S&L, PSA e Hapag Lloyd. Ancora a 0 punti, ma anche qui spesso dopo partite molto combattute, Ignazio Messina, Saimare, Logtainer/SWS.

Agonismo ma anche fair play, voglia di vincere ma anche di stare con amici e colleghi divertendosi: la Spediporto Cup si sta confermando il torneo di riferimento per gli appassionati di calcio del settore marittimo, anche grazie a un’organizzazione di prim’ordine, con Amanda Del Re e Andrea Bagolini costantemente presenti al campo degli Emiliani.

Il pallone è già al centro del campo per la ripresa delle partite: la Spediporto Cup è pronta a regalare ancora tante emozioni e divertimento.

Per aggiornamenti, immagini e interviste consultate il profilo Instagram Spediporto Cup.