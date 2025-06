Sovrappeso e obesità, consulti gratuiti e incontri con gli esperti all’arrivo del Giro dell’Appennino

Genova. Consulti cardiometabolici gratuiti e incontri con gli esperti saranno a disposizione degli appassionati di ciclismo e non in una cornice unica come quella del Giro dell’Appennino in programma martedì 24 giugno, organizzata dalla storica US Pontedecimo. Una classica che ha sempre premiato la Liguria con la partecipazione di grandi campioni internazionali e che quest’anno, per la prima volta, vedrà anche una gara tutta al femminile, il Giro dell’Appennino Donne, per promuovere inclusione e parità di genere anche nello sport, celebrando la Liguria Regione Europea dello Sport 2025.

Nei pressi dell’arrivo delle due gare, in piazza de Ferrari a Genova, sarà allestito il “Novo Nordisk Health Village”, uno spazio interamente dedicato alla popolazione per promuovere stili di vita sani e per favorire la prevenzione in un contesto che coniuga e sottolinea il legame tra sport, benessere e salute. Parte del progetto internazionale Cities for better health, in Italia realizzato grazie ad una partnership tra ANCI, Health City Institute e Novo Nordisk, l’iniziativa è nata con l’ambizione di sconfiggere le malattie croniche non trasmissibili come diabete, obesità e malattie cardiovascolari, attraverso la promozione di stili di vita sani e da quest’anno è Health Partner della Coppa Italia delle regioni della Lega del ciclismo professionistico, di cui questa prestigiosa gara è parte.

Il programma per i cittadini presso il Village inizierà alle 10.00 con consulti cardiometabolici gratuiti: per un paio di ore alcuni operatori coordinati dallo staff medico dell’US Pontedecimo saranno al servizio dei cittadini per effettuare una serie di test, come la misurazione della circonferenza della vita, il calcolo di indice di massa corporea e un questionario sul rischio cardiometabolico. Questa attività si aggiunge all’impegno di Novo Nordisk nella prevenzione dell’obesità e delle malattie cardiovascolari avviato quest’anno anche grazie al supporto non condizionato alla campagna nazionale per la prevenzione dell’obesità e del rischio cardiometabolico “Per un cuore sano, conta ogni centimetro”, promossa dalla Fondazione Italiana per il Cuore (FIPC) e che gode del patrocinio del Ministero della Salute.

L’obesità rappresenta infatti un importante fattore di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari, come infarto, ictus e insufficienza cardiaca, responsabili del 4,6 per cento della mortalità solo nella città di Genova, in linea con la media nazionale (5,2 per cento). La percentuale di persone in eccesso di peso è in continuo aumento nel nostro Paese, questo per il peggioramento degli stili di vita, dalle abitudini alimentari errate alla sedentarietà, soprattutto nei centri urbani e, secondo la sorveglianza PASSI, in Liguria nel 2023 l’eccesso di peso riguardava circa il 30 per cento degli adulti, di cui il 9 per cento con obesità.2,3 Non meglio i dati sui più giovani: secondo l’indagine dell’istituto di sorveglianza nazionale OKkio alla SALUTE, il 27,2 per cento dei bambini presentava un eccesso ponderale, di cui il 9,1 per cento era con obesità.

Dalle ore 14.45, quindi, spazio prima a un momento palco sotto l’arco dell’arrivo che vedrà il coinvolgimento di Alfredo Galletti, Vice President e General Manager di Novo Nordisk Italia, per parlare di salute e sport in ambienti urbani, e subito dopo alle 15.00 via alla “Driving Change Arena”, un importante momento di dibattito durante il quale medici, Istituzioni locali, associazioni pazienti ed esperti si confronteranno sui temi della salute urbana, della promozione di comportamenti salutari e della prevenzione di malattie croniche non trasmissibili attraverso l’attività fisica e lo sport.

“Siamo alla vigilia della sesta tappa dei Novo Nordisk Health Village, attraverso cui vogliamo rafforzare e ampliare il nostro impegno nella promozione di stili di vita sani per prevenire le malattie croniche non trasmissibili, come diabete, obesità e malattie cardiovascolari. Un impegno che portiamo avanti con diverse iniziative sia a livello globale, come con il progetto decennale Cities for Better Health, sia in Italia, come la creazione del portale Novo IO, nato per accompagnare le persone con eccesso di peso in tutte le tappe del percorso di cura”, commenta Alfredo Galletti. “La gara di oggi è particolarmente importante per noi perché è un esempio virtuoso di promozione della parità di genere, grazie ai montepremi equiparati delle due gare. In Novo Nordisk crediamo che un ambiente equo, inclusivo e di pari opportunità per tutti sia fondamentale, tanto che siamo entrati a far parte del progetto Vitamina D, la prima associazione di imprese in Italia dedicata alla promozione dell’equilibrio di genere e di una cultura inclusiva, e siamo fortemente impegnati a colmare il divario salariale tra uomini e donne”.

All’arrivo della gara, al ciclista che si sarà distinto per grinta e determinazione, sarà consegnata la maglia “Combattivo di Giornata”, con i loghi di Novo Nordisk e dal progetto “Cities for Better Health”, a simboleggiare l’impegno nella lotta contro le malattie croniche e a favore del benessere collettivo.

Ospiti della “Driving Change Arena” di Genova, tra gli altri Roberto Pella, presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, Simona Ferro, assessora al Welfare e alle Pari Opportunità della Regione Liguria, Cristina Lodi, assessora al Welfare del Comune di Genova, Giuseppe Borriello, presidente Fdg – Federazione diabete giovanile, Michele Nannei, consigliere Fand Liguria- Associazione italiana diabetici, oltre a clinici esperti di diabete e obesità.