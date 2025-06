Sorpreso a rubare in un’auto nel parcheggio di corte Lambruschini: arrestato 27enne

Genova, Un cittadino ecuadoriano di 27 anni è stato arrestato la scorsa notte da carabinieri della Stazione di Forte San Giuliano che lo hanno sorpreso mentre rubava oggetti vari dall’interno di un’auto parcheggiata presso il “Lambruschini park”.

L’uomo, una volta perquisito, è trovato in possesso di un martelletto frangivetro ed una torcia.

I militari dell’Arma hanno poi arrestato sempre nella giornata di ieri un 31enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione sono stati trovati circa 40 grammi di hashish e marijuana, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Arrestato infine dai carabinieri della Stazione di Molassana un 67enne, sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali per reati in materia di stupefacenti, a causa delle violazioni alle prescrizioni imposte.