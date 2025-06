Skymetro, Salis: “Il Comune aveva già chiesto un’altra proroga, propaganda fatta su una bugia”

Genova. La proroga dei termini per lo Skymetro? “L’avevano già chiesta loro il 16 maggio. Avevano chiesto una proroga di sei mesi, era già nell’aria una proroga di un anno. Hanno fatto propaganda politica su un progetto che non esiste”. A rivelarlo, a margine della presentazione della giunta a Palazzo Tursi, è la sindaca Silvia Salis che oggi ha incontrato il project manager Emanuele Scarlatti dopo l’accelerata “a sorpresa” della scorsa settimana.

L’ultima versione del progetto, la cosiddetta P4, è ancora al vaglio della conferenza dei servizi. Il 19 maggio, quando mancava meno di una settimana alle elezioni, il viceministro Edoardo Rixi ha diffuso la notizia del via libera da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ma il documento inviato dai tecnici ministeriali, diffuso solo sabato scorso per vie traverse, contiene una lunga serie di raccomandazioni e prescrizioni che il Comune dovrebbe rispettare prima di avviare la gara d’appalto.

“Non esiste un progetto cantierabile – rimarca Salis -. Questo progetto, essendo stato reso pubblico, ha messo in luce in modo evidente a tutta la città che quello che loro hanno raccontato nell’ultima fase della campagna elettorale è una bugia. Perché non esiste un progetto che può partire, esiste un plico di fogli con una serie di note che non permettono in nessun modo di aprire un cantiere. Questo è un altro tema che tra l’altro non gli ha permesso di vincere neanche un Municipio, in Val Bisagno, per dire quanto fosse un’esigenza primaria della cittadinanza”.

Quindi cosa succede adesso? “Si chiederà una proroga ulteriore e noi faremo la nostra proposta al ministero – conferma la sindaca -. Chiederemo di essere di essere ricevuti al ministero e in quella in quella sede chiederemo che spazio di manovra abbiamo all’interno di quel progetto”. Fiduciosa di riuscire a ottenerla nonostante l’ostilità di Rixi e Salvini? “Io sono sempre fiduciosa quando parto per difendere le nostre idee. Poi vedremo quale sarà lo spazio di manovra, al netto del fatto che è un’opera non finanziata e ad oggi il quarto progetto non è cantierabile”.

La proroga servirà alla giunta Salis non per attuare lo Skymetro così come concepito dalla giunta Bucci-Piciocchi (la contrarietà è netta), ma per temporeggiare in attesa di elaborare un progetto alternativo su cui provare a dirottare i fondi disponibili. L’attività potrebbe coinvolgere anche esperti dell’Università per esaminare le possibilità offerte dalla messa in sicurezza del Bisagno con lo scolmatore, ritardi permettendo.

Salis conclude con una promessa di metodo: “Credo che sia importante da oggi, e su questo mi impegno, cambiare modo di amministrare questa città. Questo documento doveva uscire il primo giorno, non dopo che loro non erano più al governo di questa città, perché fare venti giorni di campagna elettorale su una notizia falsa è qualcosa che non si può fare, mai, ma soprattutto quando amministri la sesta città d’Italia. Noi ci impegniamo da oggi, e sono certa che questo impegno che sto prendendo in molti momenti sarà scomodo e non ci converrà, ma ce lo prendiamo comunque”.