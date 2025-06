Sicurezza, in arrivo 91 agenti in più per vigilanza estiva in Liguria

Genova. In Liguria per il periodo estivo arriveranno 91 agenti di polizia in più per sorvegliare il territorio.

Lo comunicano in una nota i parlamentari liguri della Lega Stefania Pucciarelli e Francesco Bruzzone, spiegando che “per la nostra regione sono 91 gli agenti che rafforzeranno l’organico nel periodo estivo, di cui 30 a Imperia, 24 a Savona, 21 a Genova e 16 a La Spezia”.

“Garantire la sicurezza ai nostri cittadini e ai turisti per noi è essenziale, bene quindi il piano del Viminale che, grazie all’impegno del sottosegretario Molteni, assegna rinforzi nelle singole province dal 1 luglio al 1 settembre“.