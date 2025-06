Sfonda a calci la vetrata di un bar e ruba all’interno, denunciato

Genova. La polizia ha denunciato un uomo di 28 anni, senza dimora, per furto aggravato, oltre che sanzionarlo per detenzione di sostanza stupefacente a uso personale. Gli agenti sono stati chiamati ieri notte in zona corte Lambruschini dal personale della vigilanza di un bar.

Giunti sul posto gli operatori hanno trovato la vetrina del locale sfondata e, dalla visione delle telecamere di sorveglianza, hanno verificato che l’autore del furto, ben visibile nelle immagini, aveva ripetutamente colpito la porta a vetri del bar con poderosi calci, fino a infrangerla. L’uomo era rimasto anche incastrato col piede nel vetro per qualche secondo, ferendosi. Dopodiché era entrato e, a mani nude, si era impossessato di 200 euro prelevandoli dalla cassa.

Le volanti si sono messe alla ricerca dell’autore del furto, finché un paio di ore dopo hanno notato il 28enne in corso Torino, perfettamente corrispondente alla descrizione e con un taglio alla caviglia.

L’uomo, condotto in questura, è stato trovato anche in possesso di una modica quantità di hashish.