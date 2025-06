Torna la “Settimana del Rifugiato” ai Luzzati. Al centro le “Geografie ribelli: libertà di partire, restare, esistere”

Genova. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato (20 giugno), torna a la “Settimana del Rifugiato”, una rassegna culturale diffusa e promossa dalla Cooperativa Il Ce.Sto e dai Giardini Luzzati con il supporto del SAI, che animerà i Luzzati e diversi spazi Sestiere del Molo dal 15 al 22 giugno 2025.

“Geografie Ribelli / Villaggio Globale – Libertà di partire, restare, esistere” è il titolo scelto per l’edizione 2025, che propone una riflessione collettiva sui temi dell’accoglienza, delle migrazioni, della memoria attiva, della solidarietà internazionale e della convivenza tra culture. Una settimana di eventi – incontri, talk, mostre, azioni collettive, musica, sport e convivialità – pensata per costruire narrazioni alternative e spazi vivi e plurali.

Il programma abbraccia un’idea plurale e trasformativa dell’accoglienza, includendo nella riflessione le persone marginalizzate e invisibilizzate dal sistema, mettendo al centro pratiche di resistenza, relazione e partecipazione.

Tra i temi principali: accoglienza in senso esteso, visibilità e rappresentanza delle soggettività ai margini, apprendimento della lingua come strumento di autonomia nei percorsi di indipendenza, solidarietà internazionale (con attenzione particolare alla Palestina), memoria resistente e attiva come leva di trasformazione, decolonizzazione della storia e dello sguardo e costruzione di narrazioni collettive, sport, arte, artigianato e convivialità come pratiche antirazziste e popolari che superano i confini tra le diversità e le mettono in dialogo.

Geografie Ribelli è un invito a immaginare spazi che resistono all’omologazione, che si oppongono alle esclusioni sistemiche e ai confini imposti. Villaggio Globale è concetto qui rivisitato in chiave decoloniale: uno spazio in cui le differenze non si cancellano ma si riconoscono, convivono, si contaminano.

La giornata del 19 giugno sarà dedicata alla memoria di Mauro Rostagno, a dieci anni dall’intitolazione della piazza a suo nome (presso i Giardini Luzzati). Un’occasione per riflettere sul valore della memoria come atto politico, sulla potenza degli spazi pubblici come luoghi di costruzione collettiva e sull’eredità di un pensiero che ha saputo unire verità, comunità e lotta sociale. La giornata è realizzata grazie al contributo di Arci Liguria, Libera Liguria e Libera Genova e Archivio dei Movimenti – Genova.

Programma (Giardini Luzzati e spazi del Sestiere del Molo)

Domenica 15 giugno – ore 16:30

Festa di fine anno della scuola di italiano GhettUp e della Rete Scuole Migranti – Consegna diplomi a 191 alliev* da 40 paesi (Piazzetta Rostagno)

Lunedì 16 giugno – ore 19:00

Aperitivo peruviano (piazza e circolo)

Martedì 17 giugno

– ore 17:00: Inaugurazione mostra “Riflessi Urbani” + apertura rassegna (Bla Bla Book)

– ore 18:00: #Charla / TALK – “L’Africa martoriata. Colonizzazione e decolonizzazione” con Soumaila Diawara (Piazzetta Rostagno)

– ore 18:00: Raccolta alimentare solidale con Emporio Solidale (Piazzetta Rostagno)

Mercoledì 18 giugno – ore 18:00

Mostra fotografica “Casi Migranti” a cura di Juan Louis Zegarra Queirolo e Zoe Massey (Momart)

Giovedì 19 giugno

– ore 11:00: Conferenza stampa – 10 anni di Piazzetta Mauro Rostagno

– ore 18:00: Talk “Riflessioni per una memoria comune”

– ore 20:00: Live – Vito e l’Orchestrina

– ore 21:30: Proiezione documentario “Mauro Rostagno. L’uomo che voleva cambiare il mondo” (area archeologica)

Venerdì 20 giugno – Giornata Mondiale del Rifugiato

– dalle ore 17:00: Azione artistica collettiva per la Palestina (piazza)

– ore 18:00: Banchetti solidali e informativi per la Palestina con Music 4 Peace e Da Genova a Gaza (piazza)

– ore 18:00: Aperitivo palestinese (piazza e circolo)

– ore 21:30: Concerto di Levi + Dj Falafel (area archeologica)

Domenica 22 giugno – dalle ore 10:00

– Torneo di calcio misto “Free Palestine” (campetto Galeano)

– Pranzo condiviso

– Treccine afro “Identitarie & consapevoli” + banchetto artigianato ucraino promosso da ass. Pokrova (piazza)

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti a tutt*.

L’iniziativa è promossa da: Il Ce.Sto, Giardini Luzzati. Con il supporto del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) e gli hub di comunità del Sestiere del Molo.