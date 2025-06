Sestri Levante parteciperà al bando “Sport e Periferie” per ristrutturare la tensostruttura della palestra: servono 1,2 milioni

Genova. La giunta comunale di Sestri Levante ha approvato la candidatura al bando “Sport e Periferie 2025”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport. Il progetto riguarda la ristrutturazione dell’impianto sportivo di via Lombardia – pavimentazione e copertura – con un investimento complessivo previsto di 1.216.000 euro, di cui 316.000 euro a carico del bilancio comunale.

L’intervento mira al rifacimento della struttura tensostatica esistente, costituita da una palestra propedeutica e agonistica. In particolare viene proposta una nuova superficie che riduca in maniera importante le attuali problematiche. È previsto il rifacimento del corpo spogliatoi, l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico della struttura.

“Si tratta di un impianto che si inserisce nel polo di via Lombardia che, complessivamente è fruito da circa 300 atleti, soprattutto bambini e giovani impegnati nel basket e nella pallavolo – spiega il Sindaco Francesco Solinas – Le soluzioni progettuali che abbiamo proposto per il finanziamento saranno potenzialmente funzionali anche per la pratica di altre discipline sportive con particolare riferimento a quelle paralimpiche”.