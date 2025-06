Servizi per l’infanzia, il presidio davanti a Tursi: “Servono risposte”. Il 25 giugno primo tavolo sindacale con la nuova giunta

Genova. Questa mattina davanti a palazzo Tursi si è svolto un presidio organizzato da FP CGIL, in occasione dello sciopero indetto per oggi. Un momento di protesta per chiedere all’amministrazione comunale di intervenire su quelle che sono le principali criticità emerse con forza in questi mesi.

“Questa è la normale chiusura di un tracciato, di un percorso di lotta che ci ha visto ormai da due anni e mezzo protagonisti nella ricerca di trovare soluzioni legate alla atavica carenza di organico e soprattutto per cercare di ottenere quelle risorse che sono sufficienti per dare alla cittadinanza un servizio degno di questo nome – ha spiegato Luca Infantino segretario generale FP CGIL Genova – Siamo oggi arrivati alla giornata di sciopero, quasi tutte le scuole stamattina sono chiuse, c’è stata una risposta importante, questi sono i segnali che riceviamo dal territorio. Il vaso era evidentemente colmo perché tutto il personale afferente al servizio 06 ormai da tempo lavora in condizioni non più sopportabili, servono risposte, servono risorse e questa nuova giunta deve immaginare di investire risorse sui servizi sociali e di farlo nel minor tempo possibile, anche perché non vogliamo alla ripartenza settembrina trovarci nella stessa condizione attuale”.

Una delegazione è stata poi ricevuta dalla neo assessora ai Servizi educativi Rita Bruzzone, insieme al direttore della Direzione scuola Giacomo Tinella: “È stato un incontro positivo in cui come amministrazione abbiamo preso il chiaro impegno di valorizzare il servizio scolastico 0-6, i servizi alle famiglie, alle bambine e ai bambini – ha dichiarato l’assessora Bruzzone al termine dell’incontro – il primo approfondimento con gli uffici comunali competenti metterà al centro il tema del precariato per attivare la stabilizzazione del personale precario del settore scuola. Il prossimo 25 giugno abbiamo già fissato un tavolo sindacale per presentare il piano dell’offerta dei servizi alla cittadinanza che comprende anche il personale educativo. La scuola è una voce fondamentale dell’agenda della nostra giunta perché significa dare dignità ai lavoratori di un settore strategico dell’amministrazione e servizi più efficienti alle famiglie, creando anche un circolo virtuoso sulle pari opportunità”.

Al termine dell’incontro, la sindaca Silvia Salis, accompagnata dal vicesindaco Alessandro Terrile, ha portato un saluto ai lavoratori in presidio: dopo averli ringraziati per il loro impegno e lavoro, ha ribadito la centralità dell’attenzione della giunta sulla scuola.